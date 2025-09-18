Un funcionario de la Seguridad Social desvela cómo puedes recibir hasta 1.800 euros por atrasos en el complemento por tu hijo El complemento de brecha de género está instaurado desde febrero de 2021

El complemento por hijo en la pensión y la polémica han ido de la mano en numerosas ocasiones. A pesar de que lo podían recibir tanto hombres como mujeres, a los primeros se les exigía unos requisitos adicionales.

Esto fue considerado como discriminatorio de sexo en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se exige una modificación legislativa.

Hasta que se produzca la modificación para adaptar la legislación española a la normativa europea, el INSS ha emitido el criterio 12/2025 que permite reclamar devoluciones retroactivas por las cantidades no percibidas sobre el complemento por hijo.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, aclara que, una vez el INSS ha adaptado su reconocimiento a la Directiva Europea, «pide cita con la Seguridad Social y vuelve a solicitarlo porque quizá pueda corresponderte».

En este sentido, los hombres a los que se les hubiera reconocido la pensión a partir del 4 de febrero de 2021 y se les hubiera denegado el complemento por hijo en la pensión podrán volver a concertar una cita con la Seguridad Social para comprobar si con la nueva modificación legislativa pudiera corresponderle.

El importe puede alcanzar los 1.800 euros, sumando el importe del complemento más los atrasos, aunque dependerá del caso individual y de la fecha de concesión de la pensión.