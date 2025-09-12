Manuel Álvarez, sobre el futuro del sistema de pensiones: «El recorte a la portuguesa es el más conocido» El economista determina cuáles son las principales vías para afrontar este problema en España

Mar Georga Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:45 | Actualizado 20:23h.

El futuro del sistema de pensiones es más incierto que nunca. El envejecimiento de la población, la falta de relevo intergeneracional, la precariedad actual, la cual afecta en especial a los jóvenes... estos son algunos de los factores que han provocado un déficit de 65.000 millones de euros.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que para el año 2050 el 30% de la población española tendrá una edad superior a los 65 años. Es por ello que la pregunta que todos se hacen es, ¿habrá pensiones dignas dentro de 20 años cuando se jubilen todos los 'baby boomers'?

El economista Manuel Álvarez ha querido reflexionar sobre el futuro del sistema de pensiones español en su libro 'Pensiones: La promesa rota'. En su obra, el experto sostiene que existen tres fórmulas que permiten ajustar y solventar esta gran brecha entre lo que se ingresa para las pensiones y lo que se gasta en ellas.

El economista analiza tres vías: portuguesa, española y japonesa

- La primera se denomina 'recorte a la portuguesa', debido a que fue aplicada por Portugal tras la intervención de Bruselas. Consiste en reducir de manera directa el importe de las pensiones. O, en su lugar, suprimir las pagas extra. Se caracteriza por ser una medida rápida, aunque conlleva un coste social y político muy elevado.

- La segunda vía es conocida por el nombre de 'recorte a la española'. Consiste en retrasar la edad de jubilación y endurecer los requisitos de acceso a esta, algo que ya se ha instaurado en la actualidad. El inconveniente es que genera desigualdad entre generaciones, además de que perjudica a los ciudadanos que tienen una esperanza de vida más baja.

- Por último, el 'recorte a la japonesa'. Según este método, las pensiones no deberían revalorizarse de manera automática en función del IPC. Esta vía podría aplicarse en economías deflacionarias, opuestas a la inflación, en las que no se experimenta un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios, como es el caso de Japón. Pero en España este modelo resultaría perjudicial, especialmente para todos aquellos pensionistas con rentas más bajas.

Pese a esto, el economista Manuel Álvarez explica que tampoco existe una fórmula mágica, y que la solución conlleva aplicar diferentes medidas. El experto aboga por la combinación de múltiples iniciativas, como los planes de empleo colectivos y un sistema que complemente al de las pensiones públicas.