Andrés Millán, abogado: «Estos son los 4 errores típicos al pedir una hipoteca» El letrado, muy popular en redes sociales, alerta sobre el desconocimiento que hay en España sobre el funcionamiento de las hipotecas

Mar Georga Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

El abogado Andrés Millán es conocido en redes sociales por ofrecer consejos relacionados con las pensiones, las finanzas y legislaciones de todo tipo. En uno de sus vídeos, el experto ha advertido sobre un problema bastante común y que afecta a una parte de la población. Se trata del gran desconocimiento que existe, según el abogado, por parte de los ciudadanos españoles en cuanto a hipotecas se refiere.

Primer error: No ejercer el derecho a la consulta notarial gratuita

La consulta notarial previa, por parte de un funcionario público imparcial, es uno de los derechos menos conocidos pero de los más cruciales que tiene el consumidor. Millán explica que: «Por ley debes concertar una cita con el notario al menos 10 días antes de la firma de la escritura para que te explique bien todo y le preguntes lo que sea necesario y no te puede cobrar nada más».

En cuanto al pago de estos servicios, «debéis pagarlo a medias y te cobrará lo mismo estés 5 minutos o 5 horas, así que pregúntale bien todo». Además, cabe destacar que el cliente es quien elige al notario, no el banco.

Segundo error: Creer que con entregar la casa al banco es suficiente

Este es el error más peligroso que existe: pensar que la casa hipotecada es la única garantía del préstamo. En España, a diferencia de otros países como Estados Unidos, la hipoteca tan solo es un derecho de garantía real que se suma a la obligación personal de pagar. El abogado señala que: «No pasa como en Estados Unidos que si no pagas, el banco se queda la casa y ya está. En España respondes con todos tus bienes presentes y futuros hasta que saldes tu deuda».

Tercer error: Ser avalista sin conocer el riesgo real (o pedirlo)

Lo mismo ocurre con la figura del avalista: muchos creen que avalar a un familiar o amigo significa comprometerse tan solo con el salario. Pero no es así. 'Lawtips' desmonta esta creencia: «Y ojo, lo mismo con el avalista, responde con todo su patrimonio presente y futuro, no solo con su salario, como muchos se creen». El responsable se hace cargo de la deuda pagando con todos sus bienes.

Cuarto error: Pagar comisiones ilegales por cancelar la hipoteca

Por último, el abogado advierte de una comisión que en ocasiones trata de cobrar el banco a aquellos clientes que desean cancelar su hipoteca. «El banco no puede cobrarte una comisión por haber terminado de pagar la hipoteca en la última cuota, esto es ridículo, ni por emitirte el certificado de deuda cero». A lo que añade, «como estipuló el Banco de España, es ilegal cobrarte una comisión por cancelación».

Tal y como señala Andrés Millán, a través de su cuenta 'Lawtip' en TikTok, mucha gente se embarca en este proceso «sin tener ni idea de nada». Pero conocer estos aspectos técnicos, así como derechos y obligaciones, antes de sentarse a negociar con el banco o de firmar ningún documento ante un notario, puede ahorrar al consumidor miles de euros. Además de evitar riesgos innecesarios y proteger su patrimonio.