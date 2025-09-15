Un funcionario de la Seguridad Social da las claves a tener en cuenta sobre la jubilación: «Esto es lo que debe hacer cuando cumpla los 65 años» Alfonso Muñoz comparte las claves a tener en cuenta para la jubilación parcial

Mario Lahoz Valencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:25

La jubilación parcial es una modalidad que permite a los trabajadores reducir su jornada laboral, mientras, al mismo tiempo, comienzan a percibir una parte de su pensión. Para muchos empleados próximos a la edad de jubilación, es una opción muy atractiva.

No obstante, como cualquier trámite de este tipo, pueden presentarse obstáculo burocráticos. Por ello, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, desveló en un vídeo en sus redes las claves a tener en cuenta.

El funcionario enumera los pasos clave a seguir en este tipo de situación. «Lo primero que digo es que lleve la comunicación a la empresa cuanto antes para que haga una reducción de su jornada laboral», indica. El segundo punto que resalta es que «pida cita a la Seguridad Social para se solicite su jubilación».

Muñoz aclara que el documento recibido hasta ahora «es un informativo», pero que es el interesado quien debe «solicitar su jubilación» formalmente. Para ello, debe presentar su DNI, libro de familia, número de cuenta y un certificado específico que emite la empresa para la jubilación parcial con contrato de relevo.

El funcionario destaca que los puntos importantes en dichas comunicaciones son la fecha en la que se emite, asegurarse de que reúnen todos los requisitos para jubilarse y la base reguladora. Además, también se indica la reducción acordada por la empresa de cara a la jubilación parcial.

Finalmente, el tercer punto clave es que el trabajador «debe tener en cuenta que lo que está cobrando es una jubilación parcial y, cuando cumpla los 65 años, debe solicitar su jubilación ordinaria».

Esto se debe a que, para percibir el 100% de la prestación de jubilación, es preciso solicitarla de nuevo al alcanzar la edad ordinaria.