Una mujer con depresión vence a la Seguridad Social y consigue la pensión de incapacidad permanente absoluta pese a que se la denegaron Percibirá una prestación de 635,07 euros más el complemento de brecha de género

J.Zarco Valencia Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido a una mujer la incapacidad permanente absoluta pese a que la Seguridad Social solo quería concederle la incapacidad permanente total.

Los hechos se remontan al 4 de noviembre de 2021, cuando una trabajadora (empleada administrativa con tareas de atención al público) comenzó un proceso de incapacidad temporal derivado de enfermedad común por depresión; que finalizó el 3 de noviembre de 2022 acordando el INSS el inicio de un expediente de incapacidad permanente.

El EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades), en fecha 28 de marzo de 2023, emitió el siguiente cuadro clínico: «Depresión. Enfermedad de Addison. Hipotiroidismo. Rotura de tendón supraespinoso e infraespinoso de hombro derecho. Gonartrosis derecha». También apuntó que había limitaciones orgánicas y funcionales: «Descompensación de Addison. Vitíligo. Artralgias. Pérdida de fuerza en extremidades y caídas. Insomnio de conciliación. Astenia intensa. No anorexia. Polidipsia Hipersudoración. No puede salir sola, se llega a caer. Vómitos. Estreñimiento. Depresión Irritabilidad, Falta de concentración, niebla mental. Lloro continuo».

El expediente finalizó mediante resolución de la Dirección Provincial del INSS, de fecha 18 de abril de 2023, reconociendo a la actora como incapacitada permanente total, con derecho a percibir el 55% de una base reguladora que asciende a 635,07 €, efectos económicos 13 de abril de 2023.

Sin embargo, la trabajadora mostró su disconformidad y 22 de mayo de 2023, la demandante presentó una reclamación previa solicitando el reconocimiento de una situación de incapacidad permanente absoluta y/o subsidiariamente que la IPT se calcule sobre el 75% de la base reguladora, que fue desestimada mediante resolución de la Dirección Provincial del INSS, de fecha 16 de octubre de 2023.

Según un informe psiquiátrico del 21 de septiembre de 2023, la mujer sufría un trastorno ansioso depresivo. «Tiene reconocido un grado de discapacidad del 58% desde el 1 de diciembre de 2020 (grado de limitaciones de la actividad 56% discapacidad múltiple por tendinopatía, venas varicosas en extremidades inferiores, hipotiroidismo, trastorno interno de rodilla, insuficiencia corticoadrenal, y trastorno endocrino+ 2 puntos por factores sociales complementarios)», señala la sentencia.

Pero el 7 de marzo de 2024 por el Juzgado de lo Social Nº3 de León sí que reconoció la incapacidad permanente absoluta: «Estimo la demanda presentada frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y DECLARO a la demandante afecta de IPA con derecho al percibo de una prestación equivalente al 100% de una base reguladora que asciende a 635,07 € + el complemento de brecha de género que legalmente le corresponda, con efectos económicos del 13 de abril de 2023 y revisión a partir de junio de 2024, con las compensaciones que legalmente se determinen por la percepción de salario incompatible y CONDENO a las codemandadas a estar y pasar por tal declaración«.

La Seguridad Social presentó un recurso de suplicación ante el TSJ de Castilla y León, que ha sido desestimado en la sentencia del pasado 21 julio de 2025. «Con este cuadro patológico y de limitaciones orgánicas y funcionales consideramos que la recurrida no solo no puede desempeñar las tareas fundamentales de su profesión habitual de administrativa con funciones de atención al público, sino que también está incapacitada para toda actividad laboral debido a las limitaciones físicas y psíquicas que padece y que han quedado descritas anteriormente. Todas ellas en conjunto configuran, como decimos, una situación incompatible con un trabajo regular», argumentan.