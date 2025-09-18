Un jubilado tendrá que devolver 41.161,52 euros a la Seguridad Social por cobrar la pensión mientras trabajaba El Tribunal Supremo ha desestimado su recurso

J.Zarco Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Un jubilado tendrá que devolver 41.161,52 euros de su pensión a la Seguridad Social tras cobrarla al mismo tiempo que tenía ingresos por trabajo. Así lo ha dictaminado en una sentencia el Tribunal Supremo, confirmando que los ingresos que tenía superaban el Salario Mínimo Interprofesional.

Este hombre, al acceder a la pensión de jubilación, señaló que no la compatibilizaría con su trabajo. Pese a ser advertido por la Seguridad Social, siguió como titular y administrador de una sociedad. También estaba dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) hasta junio de 2021 y ejerciendo como empresario.

La Seguridad Social, al darse cuenta, le retiró la pensión y le reclamó 41.161,52 euros por cobros indebidos. El jubilado no podía hacer uso del régimen de compatibilidad de la Ley General de la Seguridad Social ya que en ese tiempo tenía ingresos que superaban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Al no estar de acuerdo acudió al Juzgado de lo Social y más tarde al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ninguno le dio la razón. Ambos recalcaron que sus ingresos estaban por encima del SMI. Tampoco conforme, recurrió al Tribunal Supremo, que explicó que para que se admita el recurso es necesario que haya una «oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales».

El Alto Tribunal aseguró tras estudiar la sentencia que no se cumplía ese requisito de contradicción e inadmitió ese recurso. Por lo tanto, mantuvo la obligatoriedad de que pague 41.161,52 euros.