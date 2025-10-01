El SEPE publica 18 puestos de trabajo con contrato indefinido y jornada completa sin requisitos de estudios ni experiencia El organismo ha publicado nuevas vacantes dirigidas a perfiles no cualificados

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:59

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado una nueva convocatoria de empleo pensadas para perfiles sin titulación ni experiencia laboral en sectores clave como la construcción, el transporte o los servicios.

Estas ofertas están disponibles desde su portal laboral 'Empléate', donde se centralizan las plazas tanto del ámbito público como el privado.

Lo más llamativo de estas ofertas de empleo es que no es necesario aprobar ninguna oposición, ni siquiera presentar títulos universitarios o de formación profesional.

Estas son algunas de las vacantes más destacadas que figuran en el portal laboral 'Empléate'.

- Pavimentador de hormigón pulido en Madrid, salario de hasta 26.000 euros brutos/año, habilidad manual, disponibilidad inmediata.

- Encofrador oficial de primera en Ceuta, salario de 16.576 euros brutos/año, conocimientos de consrucción.

- Conductor de vehículo pesado en Valencia, salarios entre 24.000 - 25.000 euros brutos/año, permiso de conducir vehiculos con una carga igual o inferior a 3.500 kilos.

- Conductor de trailer con ruta internacional en Lleida, salario de hasta 45.000 euros brutos/año.

- Transportista portuario en Valencia, jornada completa, salario de hasta 32.000 euros brutos/año.

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE hay que entrar en el portal laboral 'Empléate' donde se seleccionará la vacante en la que esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.