¿Quién puede comprarse una casa en la Comunitat? Las parejas sin hijos ya superan a las familias tradicionales

Los precios por las nubes y la oferta por los suelos. Es la imagen actual del mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana, que solo ... permite adquirir una vivienda a aquellos que disponen de un colchón económico amplio. «En estos momentos quien puede comprar, compra, y aquí tenemos desde jóvenes que ahorran viviendo con sus padres hasta quienes reciben ayuda familiar para la entrada o buscan sustituir el alquiler, porque los precios del arrendamiento se han disparado. Y también tenemos a particulares, que deciden invertir en vivienda como valor seguro ante la rentabilidad del mercado», explica Nora García Donet, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval).

Pero, ¿cuál es el perfil del comprador habitual de vivienda en la Comunitat en la actualidad? Según la encuesta sobre personas compradoras de vivienda a través de agencias inmobiliarias en el último año, realizada por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y Asicval, el perfil más frecuente de en la región fue el de parejas sin hijos (42,1%), con una media de 40,5 años, que buscan un piso de entre 90 y 120 metros cuadrados que no supere los 200.000 euros.

Una exigencia, esta última, que en el 72,8% de los casos no pudo cumplirse debido a la situación del mercado. Es decir, siete de cada diez compradores tuvieron que conformarse con un inmueble que no se ajustaba a sus requisitos, bien sea por precio o por ubicación.

Si las conclusiones extraídas en esta encuesta se comparan con las del año pasado se observa un cambio de tendencia, sobre todo en lo que se refiere a la edad y a la situación familiar del comprador. Respecto a lo primero, la edad media se ha reducido de 42,7 años a 40,5 años; mientras que si lo que se tiene en cuenta es la estructura familiar también se observa una variación llamativa: las parejas sin descendencia, que el año pasado estaban seis puntos por debajo, ya superan a las que tienen hijos. En concreto, en el último año ha despuntado el perfil sin descendencia (42,1%), frente al 38,2% de parejas con hijos.

Asimismo, ha descendido el porcentaje de personas solas (14,7% frente al 16,9% de 2023) y prácticamente se mantiene el peso de empresas compradoras (4,9% frente a 4,6% de 2023).

La vivienda habitual (62,3%) sigue siendo el principal destino de las operaciones, seguido de la compra por inversión (25,8%) y la compra de segunda residencia (11,8%). Sin embargo, sí que se observan cambios en el motivo que lleva a la compra. La emancipación y la huida del mercado de alquiler crecen considerablemente debido, especialmente en el segundo caso, al imparable aumento de precios. «El precio de la vivienda está desbocado tanto en la compra como en alquiler porque no hay vivienda suficiente, ni nueva ni de segunda mano», denuncia García Donet.

Precisamente, el encarecimiento de los inmuebles junto a la falta de oferta han provocado una caída considerable (el 60,8% del año pasado se ha convertido en un 34,3%) en el número de propietarios que deciden comprar una casa para mudarse. Es decir, aumentan los compradores que tienen verdadera necesidad y descienden aquellos que buscan una mayor comodidad o calidad de vida, pero que ya cuentan con un piso en propiedad.

El precio medio más demandado para la compra de una vivienda en la Comunitat ha pasado de 170.250 € en 2023 a 193.478 € en el último año. Las viviendas que más se han comprado tienen entre 90 y 120 m2 (47,7%), seguidas de las que tienen entre 60 y 90 m2 (40,9%).

La combinación de ahorro personal más hipoteca continúa siendo la fórmula más extendida de financiación (58,5%), seguida del ahorro personal en exclusiva (28,2%). No obstante, los pagos al contado disminuyen respecto a 2023, cuando supusieron el 32,5%.

Un descenso que está vinculado a la caída de compras por parte de extranjeros. En el último año, los compradores foráneos de vivienda habitual representaron el 21,81% (frente 34,23% en 2023), los de segunda residencia el 38,4% (62% en 2023), y los de inversión el 23% (58,8% en 2023). Si l foco se pone en los compradores de fuera de la UE, estos supusieron el 10% en vivienda habitual (24,6% en 2023), el 11,5% en segunda residencia (36% en 2023) y 9,5% en inversión (38,2% en 2023).