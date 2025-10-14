Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Una intervención del economista Gonzalo Bernardos. Alberto Aja

El economista Gonzalo Bernardos, contundente con el futuro de la vivienda: «Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes»

El experto advierte de un futuro desolador para la vivienda en España con precios muy disparados

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:43

Comenta

La situación social que se vive hoy en día en España ha transformado el acceso a una vivienda digna en una verdadera utopía para gran parte de la sociedad, especialmente para los más jovenes y aquellas familias que ingresan una renta media.

El economista Gonzalo Bernardos ha lanzado una propuesta clara y directa para atajar la crisis de vivienda, una intervención gubernamental que ofrezca seguridad jurídica e incentivos fiscales para los propietarios. El objetivo de este plan se centra en dinamizar el mercado del alquiler desde su raíz buscando una consecuencia muy clara, aumentar la oferta de vivienda disponible.

Según el experto, solo con más inmuebles en el mercado se podrá aliviar la enorme presión sobre los precios, que actualmente devoran una parte de los salarios y que provoca que emanciparse sea casi imposible.

El economista dibuja un panorama en el que la falta de un techo asequible impide a muchos ciudadanos construir un futuro estable, generando una fractura social cada vez más pronunciada.

Noticias relacionadas

El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años

El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años

El barrio de Valencia donde 'vuelan' los pisos de alquiler es el que más baja el precio en el último mes

El barrio de Valencia donde 'vuelan' los pisos de alquiler es el que más baja el precio en el último mes

En este escenario, Bernardos va un paso más allá y pronostica un cambio radical en el modo de vida de los españoles si no se toman medidas contundentes. «Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes», afirma. Este supuesto llegaría acompañado de un auge en el alquiler de habitaciones y la proliferación de infraviviendas como única salida para los más vulnerables.

Por todo ello, la advertencia del economista resuena como un aviso final ante la inacción. El problema ha dejado de ser una simple tensión en el mercado inmobiliario para convertirse en una emergencia social que deja a miles de personas sin un proyecto de vida estable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  10. 10 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El economista Gonzalo Bernardos, contundente con el futuro de la vivienda: «Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes»

El economista Gonzalo Bernardos, contundente con el futuro de la vivienda: «Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes»