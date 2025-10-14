El economista Gonzalo Bernardos, contundente con el futuro de la vivienda: «Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes» El experto advierte de un futuro desolador para la vivienda en España con precios muy disparados

Mario Lahoz Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 01:43

La situación social que se vive hoy en día en España ha transformado el acceso a una vivienda digna en una verdadera utopía para gran parte de la sociedad, especialmente para los más jovenes y aquellas familias que ingresan una renta media.

El economista Gonzalo Bernardos ha lanzado una propuesta clara y directa para atajar la crisis de vivienda, una intervención gubernamental que ofrezca seguridad jurídica e incentivos fiscales para los propietarios. El objetivo de este plan se centra en dinamizar el mercado del alquiler desde su raíz buscando una consecuencia muy clara, aumentar la oferta de vivienda disponible.

Según el experto, solo con más inmuebles en el mercado se podrá aliviar la enorme presión sobre los precios, que actualmente devoran una parte de los salarios y que provoca que emanciparse sea casi imposible.

El economista dibuja un panorama en el que la falta de un techo asequible impide a muchos ciudadanos construir un futuro estable, generando una fractura social cada vez más pronunciada.

En este escenario, Bernardos va un paso más allá y pronostica un cambio radical en el modo de vida de los españoles si no se toman medidas contundentes. «Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes», afirma. Este supuesto llegaría acompañado de un auge en el alquiler de habitaciones y la proliferación de infraviviendas como única salida para los más vulnerables.

Por todo ello, la advertencia del economista resuena como un aviso final ante la inacción. El problema ha dejado de ser una simple tensión en el mercado inmobiliario para convertirse en una emergencia social que deja a miles de personas sin un proyecto de vida estable.