Las viviendas que los bancos se quedan por impago de hipotecas se disparan un 30% en un año

LV

Las viviendas que los bancos se quedan por impago de hipotecas se disparan un 30% en un año

El INE publica la estadística de ejecuciones hipotecarias y destaca que en la Comunitat se han producido casi 800 en solo un trimestre de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:04

En lenguaje de calle, una «ejecución hipotecaria» se puede traducir como «la acción de quitar la casa por no pagar la hipoteca». La idea principal ... es que, si no cumples con los pagos de la hipoteca, el banco o la entidad financiera se queda con tu propiedad para poder venderla y recuperar la deuda. Pues bien, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en España se situó en 2.902 en el segundo trimestre del año, cifra que es la más elevada en dos años y medio, desde el cuarto trimestre de 2022, y que supera en un 19,6% a la del trimestre anterior y en un 28,1% a la del mismo trimestre de 2024, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

