Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones AQ Acentor empieza a comercializar en Burjassot una torre de más de 100 metros con 200 viviendas, de las que ya están reservadas el 35 por ciento

Alberto Martínez de la Calle Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 18:35 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

El skyline valenciano se prepara para dar la bienvenida a un nuevo protagonista. Se llamará AQ The One. Es el rascacielos promocionado por AQ Acentor y que prevé la entrega de sus viviendas para el primer trimestre de 2029. Ya están reservados el 35 por ciento de los 200 pisos, cuyos precios oscilan entre los 426.000 euros y los 1,5 millones. La exclusiva torre, de 100 metros de altura y 29 plantas, empezará próximamente a levantarse en las inmediaciones de la avenida Cortes Valencianas. Concretamente, en el término de Burjassot, junto al Parque Comercial Albán.

AQ The One tendrá una altura muy próxima a la de la Torre Ikon, situada junto al Palacio de Congresos y el nuevo Mestalla. Eso sí, destacará por la incorporación de amplias terrazas diseñadas para proteger del sol y que dotarán a la fachada de un carácter único. Está previsto que las obras se extiendan durante tres años.

Las unidades que han iniciado su comercialización cuentan con entre dos y cuatro dormitorios y van desde los 100 hasta los 213 metros cuadrados. Su disposición está orientada a hacer un uso de la luz natural y presenta espacios amplios en su interior, por encima de la media en los proyectos de obra nueva. Sus conceptos se dirigen a atender distintas aspiraciones, que abarcan desde la conformación de familias hasta exclusivos áticos o unidades para inversión.

El diseño del edificio se ha realizado de la mano de la empresa de arquitectura Ingennus, con amplio recorrido en la dirección de proyectos residenciales y en altura. Entre otros proyectos, son artífices de Torre Zaragoza, el inmueble más alto de la capital aragonesa y de Tramuntana, uno de los primeros proyectos 'build to rent' en Cataluña.

Tras la creación del barrio de Turianova y el lanzamiento de su exclusiva promoción AQ Narae en Godella, AQ Acentor emprende la comercialización de su primera construcción en altura en Burjassot.

Las zonas comunes de AQ The One se dividirán en tres espacios. En el exterior del edificio, se encontrarán un jardín con paisajismo autóctono, piscina familiar y zona de baño infantil. La planta baja recibirá un gran lobby a doble altura y espacios comunitarios con cine privado, sala de fitness, salas de reuniones, una zona de juegos infantil y juvenil equipada con una cocina pensada para celebraciones... Además, habrá una sala de lavado de mascotas, una lavandería industrial y un taller de mantenimiento para bicicletas, patinetes y otros dispositivos de movilidad personal.

En la planta 12, la zona 'wellness' incluirá un spa equipado con sauna, baño turco, jacuzzi, piscina de nado, pileta fría, sala de masajes y duchas de circuito. En la misma altura se ubicará la biblioteca, la sala de coworking y salas de reuniones y videoconferencias, además de un solárium con piscina para adultos. La oferta residencial la completará el aparcamiento y trastero que se incluirán con las viviendas. La guinda será una exclusiva bodega de vinos y cava de puros.

AQ Acentor acondicionará las zonas verdes públicas del sector, que incluirán espacios ajardinados, parterres y zonas de juegos infantiles. Al mismo tiempo, se crearán accesos a la estación-intercambiador Empalme, una de las principales intermodales de metro y tranvía de Valencia. El nuevo rascacielos estará conectado a través del transporte público y las carretas V-30 y V-35.