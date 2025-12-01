El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 1 de diciembre El 'oro líquido' aún mantiene su coste de las últimas semanas a las puertas de la Navidad

Andoni Torres Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:14 | Actualizado 18:23h.

Cada español consumió el año pasado 5,6 litros de aceite de oliva y gastó 44,9 euros en este producto, según el anuario 'Alimentación en España' de Mercasa, empresa pública estatal del sector agroalimentario. De esta forma, cada persona consumió de media unos 10 litros de este producto, uno de los pilares de la dieta mediterránea.

España es, además, líder mundial en producción de aceite de oliva, con 1,4 millones de toneladas en la campaña 2024-2025, según datos del 'Informe Sectorial sobre aceite de oliva 2025' de Agrifood Comunicación y AgroBank. Sin embargo, no es un producto especialmente barato en nuestro país. Tanto es así que se le conoce como el 'oro líquido'.

Afortunadamente, entre los productos alimenticios que más se han abaratado en lo que va de año está el aceite de oliva (-34%), según los últimos datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En valores mensuales (octubre sobre septiembre), el 'oro líquido' se encareció un 2,7%, registrando así su primera subida mensual desde octubre de 2024.

En cualquier caso, lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a entre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles. Los precios empezaron a subir en abril de 2021 y su coste se disparó. Una botella costaba en diciembre de 2023 más del doble que dos años antes.

La presión de los precios obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra, pero esta medida finalizó el pasado 1 de enero. Desde entonces, los precios han ido bajando hasta la barrera actual de los 4,5-5 euros el litro (en los supermercados).

A fecha de 1 de diciembre, en los supermercados es fácil encontrar ofertas por debajo de los cinco euros:

-Mercadona: 4,65 euros el litro (Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado botella de 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Hacendado 3 litros: 13,70 euros.

-Consum: 4,65 euros (Aceite Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra Consum garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Carrefour: 4,64 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra Carrefour Extra 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Aromas Del Sur 5 litros: 23,95 euros. (Precio en carrefour.es)

-Eroski: 4,65 euros (Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, garrafa 3 Litros: 13,70 euros.

-Dia: 4,65 euros (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro).

Aceite De Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar De Dia Garrafa 3 litros: 13,70 euros.

-Hipercor: 4,85 euros (El Corte Inglés Aceite De Oliva Virgen Extra botella 1 litro).

El Corte Ingles Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa 5 litros: 23,85 euros.

-Alcampo: 4,83 euros (Fruto Del Sur Aceite de Oliva Virgen Extra botella de 1 litro).

Fruto Del Sur Aceite De Oliva Virgen Extra Garrafa de 5 litros: 23,91 euros.

-Lupa: 4,65 euros (Aceite Alteza Oliva Virgen Extra 1 litro).

Aceite Oliva Virgen Extra garrafa de 5 Litros Cieloliva: 23 euros.

Precios recogidos de super.FACUA.org, la página web de FACUA-Consumidores en Acción que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados. La web rastrea los precios de cientos de alimentos en Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona. El precio de Consum y Lupa está recogido directamente de sus páginas web.