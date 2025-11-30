Los jubilados que cobrarán 2.989,59 euros al mes con la nueva subida Las prestaciones contributivas se revalorizarán un 2,7% si se confirma la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorros

La Seguridad Social pagó en noviembre de 2025 una pensión de jubilación a 6.500.000 personas. La paga media de esta prestación se situó en 1.511,51 euros mensuales. Pero no todas las pensiones son iguales.

La pensión media del Regimen General fue de 1.669,9 euros mensuales. En cuanto a los nuevos jubilados, cobraron una pensión en octubre (último dato disponible) de 1.725,9 euros al mes en el caso del Régimen General, y de 1.620,7 euros como media del sistema.

La pensión de jubilación más alta, en la Minería del carbón

Los jubilados que cobran las pensiones más altas en España son los trabajadores de la Minería del carbón, que ingresan 2.911 euros brutos al mes en 14 pagas. Los autónomos cobran de media, por su parte, 1012,5 euros al mes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado ya el dato adelantado del IPC de noviembre, un 3%, la clave para saber cuánto subirán las pensiones en enero de 2026; y la Seguridad Social ha informado de que las prestaciones contributivas se revalorizarán en torno a un 2,7%. El porcentaje definitivo se conocerá el 12 de diciembre.

En el caso de los trabajadores de la Minería del carbón, que cobran las pensiones medias más altas en España (2.911 euros brutos al mes en 14 pagas), teniendo en cuenta la previsión del INE y a la espera del dato definitivo del IPC, con la subida del 2,7% la paga mensual aumentará en 78,59 euros, hasta los 2.989.59 euros al mes brutos en 14 pagas.

En el caso de la pensión máxima, 3.267,6 euros mensuales, teniendo en cuenta la previsión del INE la paga mensual aumentará en 92 euros, hasta los 3.359,6 euros al mes brutos en 14 pagas.

