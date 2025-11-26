Los jubilados que cobran 2.911 euros de pensión cada mes

A. Pedroche Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:40 Comenta Compartir

La Seguridad Social ha publicado este martes, 25 de noviembre, los datos relativos a las pensiones en España de este mes. El organismo ha destinado la cifra récord de 13.720 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas;un 6% más que el mismo mes del año pasado. A esta cantidad hay que sumarle los 13.400 millones de euros que también a desembolsado con la paga extraordinaria. Los pensionistas, al igual que la mayoría de trabajadores, la recibe en noviembre y no en diciembre porque se tiene en cuenta como periodo de generación del derecho del 1 de junio al 30 de noviembre. En el caso de la extraordinaria de verano, se contabiliza del 1 de diciembre al 31 de mayo y se cobra en junio.

En noviembre del año pasado, la Seguridad Social destinó algo más de 25.500 millones a la nómina ordinaria y la extra de noviembre, por debajo de los 27.120 millones de euros que ha dedicado en noviembre de este año. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que este mes de noviembre se han abonado 10.420.231 pensiones contributivas, un 1,5% más que hace un año, a más de 9,4 millones de pensionistas, cifra que también es un 1,5% superior a la de noviembre de 2024. La nómina ordinaria de noviembre incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

La pensión más alta

En el Régimen General, la pensión media se sitúa en 1.511,51 euros mensuales, un 4,3% más que en igual mes de 2024. Pese a que dentro de los 6,5 millones de pensionistas la mayoría son hombres, el ministerio dirigido por Elma Saiz apunta que la presencia de mujeres ha aumentado 3,5 puntos desde 2019. Aún así, la diferencia en la cuantía sigue siendo notable. Mientras los hombres cobran 1.728,5 euros al mes de media por su jubilación, las mujeres perciben 1.208,9 euros.

Si separamos las pensiones por regímenes observamos que el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General alcanza los 1.669,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de 1.012,5 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.911 euros. Siguen siendo los jubilados mejor pagados.

Cabe recordar que se trata de trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios en actividades como la extracción de carbón en minas subterráneas, la explotación de carbón a cielo abierto, la fabricación de aglomerados de carbón mineral, los hornos de producción de cok (salvo los pertenecientes a la industria siderometalúrgica), el transporte fluvial de carbón, la investigación, reconocimiento y escogida de carbón de escombreras y aprovechamiento de carbones y aguas residuales carbonosas o, por último, en actividades complementarias de las anteriores.

Es importante incidir en que a los trabajadores de la Minería del Carbón, tradicionalmente vinculados a actividades que se desarrollan en situaciones de peligrosidad y toxicidad, se les reconoce las prestaciones en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la Seguridad Social, aunque con ciertas particularidades, relativas a la cotización, la edad de jubilación o la invalidez.

La pensión de viudedad

La pensión media de viudedad se situó en noviembre en 937,2 euros mensuales, un 4,3% más que en el mismo mes de 2024. Esta pensión es la principal para casi 1,5 millones de personas, de las que el 95,7% son mujeres.

Nuevas altas

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema ascendió en octubre (último dato disponible) a 1.620,7 euros al mes. En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación alcanzó los 1.725,9 euros al mes.

Temas

Pensiones