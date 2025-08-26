Un experto en economía afirma que puedes cobrar una pensión de 564 euros al mes sin haber cotizado ni trabajado de forma oficial El economista Rubén de Gracia desvela el ingreso al que pueden acceder aquellos que no hayan cotizado nunca una vez se jubilen

Mario Lahoz Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 00:49

El acceso a una pensión por jubilación es algo que preocupa a buena parte de los españoles. Proyectarse en el futuro da vértigo y más cuando no se tiene ni un día cotizado ni se ha trabajado nunca de manera oficial. El experto en economía Rubén de Gracia explica que, en estos casos, si es posible recibir una pensión que puede suponer un alivio en estas circunstancias.

«Existen dos modalidades: la pensión no contributiva de jubilación, para quienes cumplen 65 años o más y no han cotizado lo suficiente para obtener la pensión normal, y la pensión no contributiva de invalidez, para personas de entre 18 y 65 años con una discapacidad superior o igual al 65% y también tengan ingresos bajos», aclara el experto.

«Ambas funcionan de forma similar. Se conceden cuando no se alcanzan los mínimos por ley para conseguir una pensión contributiva, y dependen no tanto del historial laboral o años cotizados, sino de los ingresos actuales y la residencia en España», añade Rubén de Gracia.

El economista da las claves sobre las condiciones que se deben cumplir para acceder a esta pensión. «En el caso de la pensión no contributiva de jubilación, se exige haber vivido en España al menos 10 años desde los 16, de los cuales dos deben ser seguidos e inmediatamente anteriores a la solicitud», explica.

Respecto a los ingresos, el experto aclara que estos no pueden superar los 7.905,80 si vives solo. En cambio, si convives con familiares, el límite se ajusta teniendo en cuenta lo que obtiene la unidad familiar en su conjunto.

En cuanto a la pensión de invalidez, cuenta el economista que se debe demostrar la residencia en España, un mínimo de cinco años de los cuales dos deben ser consecutivos antes de pedirla, acreditar la discapacidad y cumplir con los límites de la renta.

Sobre el monto del que se puede disponer una vez aprobada la solicitud, Rubén de Gracia señala que, en 2025, la pensión no contributiva «asciende a 7.905,80 euros al año, lo que equivale a unos 564,70 euros al mes repartidos en 14 pagas».

