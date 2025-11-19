Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Óscar Puente, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

Óscar Puente, ante las críticas por el AVE Valencia-Barcelona: «En 2027 entrará en servicio»

El ministro de Transporte confirma que la línea de alta velocidad entre la Comunitat y Cataluña se encuentra en construcción y promete que estará lista en dos años

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:40

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a protagonizar uno de sus habituales encontronazos virtuales, aunque en esta ocasión con la Comunitat como protagonista. ... El representante del Gobierno ha respondido a las críticas de diversos usuarios de X respecto a la llegada de la alta velocidad en la línea ferroviaria entre Valencia y Barcelona con el polémico tono que le caracteriza. «Qué pesadez y qué cantidad de ignorancia. La Barcelona Valencia de alta velocidad está en construcción y en 2027 entrará en servicio», ha publicado Puente en forma de respuesta.

