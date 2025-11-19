Óscar Puente, ante las críticas por el AVE Valencia-Barcelona: «En 2027 entrará en servicio»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a protagonizar uno de sus habituales encontronazos virtuales, aunque en esta ocasión con la Comunitat como protagonista. ... El representante del Gobierno ha respondido a las críticas de diversos usuarios de X respecto a la llegada de la alta velocidad en la línea ferroviaria entre Valencia y Barcelona con el polémico tono que le caracteriza. «Qué pesadez y qué cantidad de ignorancia. La Barcelona Valencia de alta velocidad está en construcción y en 2027 entrará en servicio», ha publicado Puente en forma de respuesta.

El aumento de la velocidad de los 300 a los 350 kilómetros por hora en la conexión ferroviaria entre Madrid y Barcelona ha sido el origen de la trifulca. En realidad todo ha comenzado con un tuit de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el que reclamaba que su ciudad estuviese incluida dentro del plan de Puente para mejorar la conexión entre Madrid y Barcelona.

«Zaragoza, cuarta ciudad de España y epicentro del 70% del PIB en 300 km, no puede quedarse fuera del AVE Madrid–Barcelona, en el plan de aumento de velocidad a 350 km/h», posteaba Chueca. A lo que Puente, tan ágil en redes sociales como de costumbre, no tardaba en responder: «Proponemos hacer de la Madrid-Barcelona la primera línea de alta velocidad a 350 km/h. Una de las principales beneficiarias de ese cambio es Zaragoza, por razones obvias. Su alcaldesa, lejos de alegrarse, sentía que tenía que decir algo y que no podía ser positivo. El ridículo».

Una publicación, la de Puente, que se ha llenado de respuestas de usuarios del transporte ferroviario entre la Comunitat y Barcelona reclamando al ministro agilidad en las obras de ejecución del corredor mediterráneo, que permitirán que ambas regiones queden conectadas por líneas de alta velocidad.

«Y el Barcelona - Valencia - Alicante pa cuando? Dejad de pensar radialmente...», comentaba un usuario de la red social. El responsable de Transportes le acusaba de estar poco informado sobre dicha infraestructura: «El problema no es que nosotros dejemos de pensar es que vosotros empecéis a informaros antes de hablar. La Barcelona-Valencia-Alicante está en construcción y entra en servicio en 2027».

En febrero de este mismo año, Puente ya anunció que 2027 era el año previsto para la conclusión de las obras del corredor mediterráneo desde Andalucía hasta la frontera francesa. «De Almería a la frontera francesa se irá en alta velocidad», aseguraba el ministro en el mismo acto en el que desvelaba que las tres provincias valencianas estarían interconectadas con trenees de alta velocidad ese mismo año. Ahora Puente reitera su compromiso como más le gusta hacerlo, a través de las redes sociales y con un tono más bien polémico.