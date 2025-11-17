Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viajeros en la estación de Joaquín Sorolla. Adolfo Benetó

El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia una estación a las afueras de la capital para evitar el colapso en caso de «eventuales incidencias»

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este lunes la renovación de la línea de alta velocidad, que más allá del aumento de ... la velocidad de los 300 a los 350 kilómetros por hora, incluirá una nueva parada en las inmediaciones de Madrid que puede afectar a los usuarios valencianos del transporte ferroviario que deseen viajar hasta la capital.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

