El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado este lunes la renovación de la línea de alta velocidad, que más allá del aumento de ... la velocidad de los 300 a los 350 kilómetros por hora, incluirá una nueva parada en las inmediaciones de Madrid que puede afectar a los usuarios valencianos del transporte ferroviario que deseen viajar hasta la capital.

El responsable de la línea ferroviaria de alta velocidad ha anunciado en un desayuno organizado por Europa Press la licitación por 2,3 millones de euros (IVA incluido) del contrato para desarrollar dos estudios de viabilidad que tienen el objetivo de analizar actuaciones de mejora de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Barcelona. En ambos estudios se incluyen las nuevas variantes de acceso a ambas capitales y la ejecución de dos nuevas estaciones de alta velocidad en Parla y en el Prat de Llobregat.

Será la estación de Parla la que se incluya en la ruta que conecta Valencia con la capital madrileña. Sin embargo, ni el propio Puente ni su ministerio han explicado con concreción si la nueva instalación será utilizada en todos los trayectos que se realicen entre la Comunitat y Madrid, o si únicamente servirá como punto alternativa ante «eventuales incidencias en las estaciones o en el túnel en ancho estándar», como las que han tenido lugar en diversas ocasiones a lo largo del año.

En el comunicado remitido por Transportes se explica que se llevará a cabo un estudio de demanda para determinar «la potencial captación de dicha estación, en función de diversas hipótesis de tráficos y servicios a prestar en la misma». Es decir, se analizará si la estación de Parla debe incluirse en la ruta fija de los desplazamientos en la línea de alta velocidad Madrid-Levante.

Asimismo, la medida anunciada por Puente, que únicamente ha hecho mención al corredor mediterráneo a la hora de hablar del nuevo acceso ferroviario directo entre Lleida y Barcelona, pretende que los viajeros que viajan de Andalucía a Barcelona no tengan que pasar por Atocha ni Chamartín -como hasta ahora-, sino que se pueda hacer la circunvalación por Parla y ahorrar tiempos.

La nueva estación madrileña se situará muy próxima a la parada de Cercanías de Parla Norte y será la cuarta de alta velocidad con la que cuenta la Comunidad de Madrid. Actualmente están en funcionamiento la de Chamartin y Atocha, en breve se sumará la vía en la Terminal 4 de Barajas y después la de Parla anunciada este lunes.