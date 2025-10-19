Los nuevos trabajadores que podrán acceder a la jubilación anticipada EL Gobierno estudiará la posibilidad de que este grupo de profesionales pueda retirarse antes del mercado laboral

Tamara Villena Valencia Domingo, 19 de octubre 2025, 01:00

Tras una vida entera de trabajo, el momento de la jubilación es más que esperado para quienes están ya próximos a la edad legal para retirarse del mercado, que actualmente está fijada en 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Sin embargo, hay algunas excepciones, como por ejemplo si has cotizado 38 años y 3 meses o más, puedes jubilarte a los 65 años.

No obstante, hay algunos supuestos en los que se puede solicitar la jubilación anticipada y de hecho un nuevo sector de profesionales podría estar a punto de entrar en esta lista, según anunciaba el pasado miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La responsable dejó claro que va a crear, de forma «inminente», un grupo de trabajo para analizar la morbilidad y las posibles afecciones de las personas cuidadoras que al mismo tiempo están activas laboralmente,

De esta forma, se prertende evaluar la puesta en marcha de coeficientes reductores de la edad de jubilación de estos profesionales: «Digo las cuidadoras porque principalmente son mujeres las que atienden a las personas dependientes», aprovechaba para aclarar Saiz en el Congreso.

La responsable también avanzaba que este grupo de estudio se iba a centrar en comprobar la morbilidad que puede estar dándose en el sector, un análisis que calificaba de «necesario» para poder «adoptar las medidas que se consideren necesarias por los servicios técnicos de la Seguridad Social», puntualizaba la ministra en su intervención.

Esta medida se suma a la tomada por el Gobierno el pasado mes de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobaba la regulación para acceder a la jubilación anticipada para un puñado de profesiones peligrosas, con el objetivo de saldar la deuda histórica con sectores que reclamaban este derecho.