Los jubilados que cobrarán 2.983,3 euros cada mes en 2026: así quedarían las pensiones con la nueva subida Las cuantías se revalorizarán un 2,6%, lo que se traduce en un extra de 550 euros de media para los pensionistas

D. Merino Sábado, 18 de octubre 2025, 00:46

El 2026 llega con un pan debajo del brazo para los jubilados españoles. Los pensionistas tendrán otra importante subida en sus nóminas en el arranque del nuevo año, aunque no será tan pronunciada como ha sucedido en anteriores ocasiones. A falta de dos meses para cerrar el dato definitivo, está previsto que se eleven con carácter general en un 2,6%, lo que se traduce en unos 35 euros de media, según estimaciones de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). En el caso de la Comunitat Valenciana, la subida sería de 36 euros mensuales desde enero, lo que supondría una pensión de jubilación media de 1.422 euros para los valencianos.

Cabe recordar que las pensiones contributivas se elevan de forma automática desde 2022 con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad de que el Gobierno apruebe la nueva subida con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo.

Con esta revalorización prevista, los cerca de 6,5 millones de jubilados verán cómo sus nóminas subirán unos 39 euros hasta situarse en el entorno de los 1.550 euros de paga. De hecho, los que procedan del Régimen General superarán por primera vez la barrera de los 1.700 euros mensuales, por lo que tendrán así un extra de 550 euros que les permitirá no perder poder adquisitivo.

Por su parte, los autónomos tendrán que conformarse con un alza de 26 euros mensuales y cobrar 1.037 euros. Por su parte, la pensión de viudedad crecerá de media unos 24 euros hasta los 960 euros . Algo mayor será el incremento de la prestación por incapacidad permanente, 31 euros mensuales, hasta los 1.241 euros, mientras que la pensión de orfandad aumentará 13 euros y se situará en los 539 euros al mes y la de en favor de familiares pasará de 783 euros a 803 euros, 20 euros más.

Como siempre el sector que más cobra cada mes es el de la minería del Carbón, cuya pensión media de jubilación ascendería, según datos de septiembre de 2025, a 2.983,3 euros. Mientras que el Régimen del Mar pasaría a cobrar 1.715,26 euros mensuales.

Subida de las pensiones en la Comunitat Valenciana en 2026

Conjunto del sistema: 1.246,5 euros (una subida de 31,59 euros más al mes).

Incapacidad: 1.187,4 (una subida de 30,09 euros más al mes).

Jubilación: 1.422,03 euros (una subida de 36,03 euros más al mes).

Viudedad: 900,55 euros (una subida de 22,82 euros más al mes).

Orfandad: 506,3 euros (una subida de 12,83 euros más al mes).

En favor de familiares: 784,7 euros (una subida de 19,88 euros más al mes).

Todo ello teniendo en cuenta la revalorización estimada y los datos medios de septiembre de 2025 publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

