Adiós al ahorro del diésel: su precio se acerca al de la gasolina y todo indica que lo superará El litro medio de diésel ya acumula cinco meses de subidas y el panorama apunta a que seguirá subiendo

Los conductores que optaron por vehículos diésel por su coste más bajo podrían enfrentar un cambio importante en breve. Tras meses de subidas continuas, el precio del litro de diésel se ha acercado peligrosamente al de la gasolina, un escenario que podría invertirse por completo.

Durante los últimos cinco meses, el precio medio del diésel ha registrado incrementos continuos. Según los datos más recientes del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), su coste se sitúa actualmente en 1,456 euros por litro. Por su parte, la gasolina de 95 la más habitual, ronda los 1,489 euros, con una subida de apenas el 2,1% en el mismo período. Esto reduce significativamente la diferencia entre ambos combustibles, situándose en su nivel más ajustado desde diciembre de 2023.

Tradicionalmente, llenar el depósito de un coche diésel era más económico que hacerlo con gasolina. Sin embargo, esta situación podría invertirse pronto. No sería la primera vez que ocurre: según el histórico del Boletín Petrolero de la UE, casos similares se registraron en 2008 y en 2022, durante la invasión de Ucrania por Rusia.

¿Por qué el diésel va a ser más caro que la gasolina?

Inés Cardenal, directora de Asuntos Legales de la Industria del Combustible de España (AICE), explica que el petróleo no es el principal responsable: su precio ha permanecido estable, con máximos de 77 dólares por barril en los últimos 12 meses.

La verdadera razón es el endurecimiento de las sanciones internacionales a Rusia, uno de los mayores productores de gasóleo refinado, combustible muy demandado en invierno en Europa. Esta presión ha generado un desajuste entre la oferta y la demanda, provocando que el diésel se encarezca a nivel global.

En España, la diferencia histórica a favor del diésel se debía a su menor carga impositiva, aproximadamente 10 céntimos menos por litro que la gasolina.

La nueva directiva de Europa

El Parlamento Europeo tramita actualmente una directiva que equiparará los impuestos sobre gasolina y diésel. Su implementación progresiva hará que, finalmente, el diésel resulte más caro que la gasolina en España, situándose en línea con países como Austria, Bélgica, Hungría, Lituania o Suecia.

Actualmente, España ocupa el cuarto puesto en la UE en cuanto al precio del diésel, solo superado en coste por Malta, República Checa y Bulgaria. La equiparación fiscal significará un cambio significativo para los conductores que aún dependen de vehículos diésel.

