El Grupo Dominguis alcanza un acuerdo con la gigante surcoreana de la energía KEPCO

La compañía valenciana Grupo Dominguis Energy Services (GDES) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la compañía surcoreana KEPCO, una de las gigantes asiáticas ... de la energía, para desarrollar soluciones y cooperar en las labores de mantenimiento de centrales nucleares de España y Francia.

Por el momento se trata de un acuerdo marco que abre las puertas a que la compañía surcoreana trabaje de la mano de Grupo Dominguis en las operaciones que la firma valenciana realice en ambos países europeos. KEPCO es una de las superpotencias tecnológicas en materia energética, por lo que la colaboración permitiría la llegada de la maquinaria y los proyectos más innovadores a los proyectos dirigidos por GDES.

«Esta alianza combina la amplia experiencia de GDES en la industria nuclear europea con la reconocida trayectoria tecnológica de KEPCO KPS, empresa surcoreana de referencia en servicios de operación, diagnóstico y mantenimiento de instalaciones energéticas», explicaba la firma valenciana en un comunicado, tras la firma del memorando de entendimiento que se produjo en el marco de una misión comercial con empresas valencianas a Corea organizada por Fundación LAB.

La firma del acuerdo, orientado a compartir experiencia, recursos y capacidades para avanzar en objetivos comunes, tuvo lugar el pasado 17 de noviembre en las instalaciones de KEPCO en Naju-si, y estuvo presidida por Ho-Kwang JUN, Executive VP de KEPCO KPS, y Héctor Dominguis, CEO de GDES.

KEPCO KPS es una empresa pública de la República de Corea presente actualmente en 25 países y con alrededor de 5800 empleados. Reconocida por su elevada capacidad técnica y operativa. Es especialista en servicios de diagnóstico, mejora de rendimiento, operación y mantenimiento (O&M) y en instalaciones energéticas convencionales y renovables. Su trayectoria destaca por un sólido enfoque tecnológico, con centros propios de I+D dedicados a la digitalización, el mantenimiento predictivo y el desarrollo de soluciones avanzadas para la gestión de activos críticos.