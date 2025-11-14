Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Los bomberos activaron un refuerzo el día de la dana como si toda Valencia estuviera en alerta roja y no solo el litoral
Central nuclear de Cofrentes, en octubre de 2023. Iván Arlandis.

Cónclave en Valencia para defender la nuclear: «Sin Cofrentes, la factura eléctrica sería hasta un 7% más cara»

Expertos en el sector y Cámara confluyen en la necesidad de ampliar la vida útil de las centrales un día después del rechazo del Congreso a esta posibilidad

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

Un cónclave de expertos se ha reunido este viernes para alzar la voz en defensa de la energía nuclear. Apenas un día después de que el Congreso de los Diputados rechazara la enmienda presentada por el PP ... que pretendía ampliar la fecha de cierre de las cinco centrales nucleares (con siete reactores en total), la Cámara de Comercio ha convocado a una serie de voces favorables a este tipo de energía. El objetivo era exponer los argumentos económicos, técnicos y medioambientales que sostienen la necesidad de tener más tiempo del fijado para el cierre, que en el caso de Cofrentes está previsto para 2030.

