Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones, en juego
Central nuclear de Cofrentes. EFE/Kai Forsterling

El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego

La abstención de Junts y la negativa del Gobierno y sus socios mantiene 2030 como fecha de clausura |El impacto a nivel empresarial podría afectar a 12.000 compañías, según un informe de Cámara Valencia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

La central nuclear de Cofrentes detendrá su actividad en 2030 -como estaba previsto- después de que el Pleno del Congreso haya rechazado la enmienda ... presentada en el senado por parte del Partido Popular para modificar la Ley de Movilidad Sostenible, con la que pretendía suprimir la eliminación de una fecha de cierre fija.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  7. 7 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  8. 8

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  9. 9

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  10. 10 Desmantelan el parque de la araña del Jardín del Turia tras permanecer casi dos años cerrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego

El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego