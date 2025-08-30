Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: te descontarán dinero del finiquito si no cumples con esto antes del trabajo

Los expertos recomiendan consultar el convenio antes de tomar esta decisión

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:39

Sea porque hemos encontrado otra alternativa que encaja más con nuestros gustos, porque ya no nos sentimos cómodos o simplemente no es posible continuar en un puesto, como trabajadores tenemos la posibilidad de extinguir nuestro contrato por baja voluntaria, un derecho tipificado en el Estatuto de los Trabajadores.

Una vez has tomado la decisión y tienes claro que vas a dejar el trabajo, lo normal es que te venga a la cabeza el famosos preaviso, ese margen que le debemos dar a nuestra empresa avisándola de que vamos trabajo. Y siempre tenemos en mente la misma cifra: 15 días. Sin embargo, se trata de un mito.

Tal y como avisan desde el sindicato USO en su cuenta de Tiktok, «no son siempre 15 días». «Es un error común pensar que los 15 días de preaviso por dimisión son una norma universal. La realidad es que no existe una ley específica que fije este plazo para todos los casos. El tiempo de preaviso por baja voluntaria que debes dar a tu empresa depende de lo establecido en tu convenio colectivo», indican.

«Tu convenio colectivo es el que dictaminará el plazo exacto que debes respetar. Puede que sean 15 días, sí, pero también podría ser más o incluso menos. »¡Es crucial que lo revises antes de tomar cualquier decisión!«, insisten.

No solo eso, sino que, además, dejan claro que no cumplir con ese preaviso puede hacer que nuestra empresa nos lo descuente del finiquito. De hecho, si nos remitimos al documento oficial del Estatuto de los Trabajadores publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es eso mismo lo que se establece.

En el artículo 49 del documento, se fijo que «el contrato de trabajo se extinguirá por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar». No aparece nada de esos famosos 15 días.

