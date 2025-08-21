Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Oposiciones para secundaria en Valencia, imagen de archivo. Jesús Signes

El BOE convoca 3.208 plazas para ser funcionario de carrera

Ha publicado 105 nuevas convocatorias en esta tercera semana de agosto

A. Pedroche

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:17

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en esta tercera semana de agosto 105 nuevas convocatorias de oposiciones. En total, 3.208 plazas. Se trata de una gran oferta de empleo público permite acceder con un puesto de funcionario de carrera a las administraciones locales, autonómicas o estatales, así como a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pese a que estamos en plenos mes de agosto y la mayoría de las administraciones públicas están bajo mínimos, el Ministerio de Hacienda y Función Pública está publicando nuevos procesos selectivos, continuando con la tendencia marcada por la OEP (Oferta de Empleo Público) de 2025 que cuenta con 36.588 plazas.

Los sectores en los que se demanda personal público son muy variados. Hay oposiciones en Sanidad, en ayuntamientos como el de León, o en universidades como la de Navarra. Es importante, en cualquier caso, hay que conocer bien los requisitos para cada plaza. El nivel de estudios puede ser el gran escollo. Es importante saber que el Grupo C2 es para los que han terminado la ESO, el C1 para quien tiene Bachillerato y el A2 y A1 para los que hayan finalizado un Grado Universitario.

Para consultar estas nuevas oportunidades de empleo público, habrá que entrar a la web de la Administración del Gobierno, ya que todas estas tienen el plazo de inscripción abierto.

