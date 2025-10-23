Los centros comerciales de Valencia abrirán 6 domingos y festivos hasta final de año: consulta el calendario completo El 1 de noviembre los comercios podrán abrir de forma excepcional por acumulación de festivos

Los centros comerciales y grandes superficies de Valencia y de la Comunitat Valenciana podrán abrir seis domingos y festivos en los meses de noviembre y diciembre, antes de que termine 2025, según el calendario de aperturas aprobado por la Generalitat Valenciana. El objetivo es compatibilizar la actividad comercial con el descanso del personal y facilitar las compras en las campañas de mayor consumo, como Navidad o Rebajas.

El 1 de noviembre, por ejemplo, podrán abrir por acumulación de festivos, ya que este año el Día de Todos los Santos cae en sábado. Como el domingo 2 de noviembre los centros comerciales estarán cerrados, con el objetivo de facilitar las compras, los comercios pueden abrir de forma excepcional. Este es el motivo por el que supermercados como Mercadona o Consum han establecido horarios especiales para ese sábado festivo nacional.

Domingos y festivos abiertos

En lo que queda de año 2025, los centros comerciales valencianos podrán levantar la persiana los siguientes días:

1 de noviembre (sábado) – Todos los Santos. Acumulación de festivos.

30 de noviembre (domingo) – Inicio de la campaña de Navidad.

6 de diciembre (sábado) – Día de la Constitución.

8 de diciembre (lunes) – Inmaculada Concepción.

14 de diciembre (domingo) - Campaña de Navidad

21 de diciembre (domingos) – Campaña de Navidad.

Esto supone seis domingos o festivos hábiles hasta el cierre del año, aunque algunos comercios con libertad horaria —como los situados en zonas turísticas (ZGAT) o de menos de 300 metros cuadrados— pueden abrir más días.

Pueden abrir al público los domingos y festivos del período comprendido entre el 15 de junio y el 5 de enero, excepto el 9 de octubre, el 25 de diciembre o bien el 26 de diciembre cuando este sea declarado festivo por traslado de la fiesta de Navidad, y el 1 de enero en Valencia, Alicante, L'Alfàs del Pí, Benidorm, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa), Torrevieja y Alborache.

Festivo cerrado

El 25 de diciembre los comercios permanecerán cerrado por ser el día de Navidad, festivo nacional, así como el 1 de enero de 2026.

Zonas y horarios en la provincia de Valencia

Los principales centros comerciales de la provincia —como Aqua Multiespacio, Nuevo Centro, Arena Multiespacio, Bonaire o El Saler— aprovecharán estos días de apertura, especialmente los fines de semana previos a Navidad, cuando la afluencia se dispara.

En la Comunitat Valenciana, la norma establece que los establecimientos pueden abrir un máximo de 11 domingos o festivos al año, con horario libre esos días. El horario de apertura semanal tiene un límite de 90 horas de apertura entre lunes y sábado, aunque las fechas de apertura extraordinaria en domingos y festivos no computa para las 90 horas semanales.

Excepciones y libertad horaria

Disfrutan de plena libertad para abrir cualquier día del año los establecimientos que cumplan alguno de estos requisitos:

- Los que tengan menos de 300 m² no pertenecientes a grandes grupos de distribución.

- De alimentación y productos básicos (panaderías, floristerías, prensa, carburantes, etc.).

- Tiendas de conveniencia.

- Tiendas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

- Los establecimientos dedicados principalmente (al menos el 80% de la superficie) a la venta de productos culturales.

- Situados en zonas de gran afluencia turística (ZGAT), en las temporadas en las que se extiende dicha consideración, como Valencia, con el centro histórico de Valencia o el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias entre otras zonas, donde los comercios pueden abrir durante la temporada turística entre el 15 de junio y el 5 de enero.

- En Alicante también existen zonas declaradas de gran afluencia, como la capital y Benidorm, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa) o Torrevieja, donde los establecimientos tienen libertad horaria de forma general.