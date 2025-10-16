¿Cómo cae la Navidad? Los últimos festivos de diciembre abren la puerta a tres puentes para millones de españoles El 26 de diciembre, que cae en viernes, es fiesta para 9'3 millones de personas

El calendario laboral del año 2025 entra en su recta final. Después del puente de octubre solo restan cuatro festivos nacionales y uno autonómico, y la gran mayoría se concentran en diciembre, el último mes del año, que dará la oportunidad a millones de españoles de disfrutar de hasta tres puentes.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae además este año en sábado, lo que dificulta en muchos casos poder disfrutar de la festividad en un día laborable para muchos sectores, algo que se repite el 6 de diciembre. Sin embargo, el puente de la Constitución sí que permite celebrar el 8 de diciembre, que en 2025 cae en lunes, y disfrutar del primer puente del último mes del año.

Tras esos tres días (6-7-8, de sábado a lunes), se entra en el periodo más festivo, con la llegada de la Navidad y del Año Nuevo. Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero (primer festivo del 2026) caen en esta ocasión en jueves, lo que permitirá que muchos trabajadores se planteen coger un día más, el viernes, y disfrutar de dos puentes más para cerrar un año y empezar el siguiente.

El 26 de diciembre, festivo para 9'3 millones de personas

Además, en el caso de Cataluña y las Islas Baleares, cerca de 9'3 millones de habitantes podrán disfrutar del puente del 25 al 28 de diciembre sin tener que gastar ningún día, ya que el 26 es festivo autonómico por San Esteban, un día de tradición y canelones en muchas casas.

Para los menos afortunados, tras el 31 de diciembre llega el 1 de enero, que cae también en jueves, y que abre la puerta al tercer puente en menos de 25 días, hasta el 4 de enero. Para la comunidad educativa, las vacaciones se extienden de forma general del 22 de diciembre al 6 de enero, día de Reyes.

Festivos nacionales de 2025

- 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

- 6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes) (lunes).

- 18 de abril, Viernes Santo (viernes).

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (jueves).

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (viernes).

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado).

- 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado).

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes).

- 25 de diciembre, Navidad (jueves).

El primer festivo de 2026 es el 1 de enero y cae en jueves.

Festivos por autonomías

Estos son los festivos por comunidades autónomas en 2025:

ANDALUCÍA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 28 de febrero (viernes) - Día de Andalucía. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes). Virgen del Pilar. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ARAGÓN: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Aragón. San Jorge. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

ASTURIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Asturias. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA Y LEÓN: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 23 de abril (miércoles) - Día de Castilla y León. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

EXTREMADURA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 8 de septiembre (lunes) - Día de Extremadura. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CATALUÑA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de junio* (martes) - Fiesta en el Valle de Arán. 24 de junio (martes) - Día de San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 11 de septiembre (jueves) - Día de Cataluña. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - San Esteban.

MADRID: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 2 de mayo (viernes) - Día de la Comunidad de Madrid. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

GALICIA 2025: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 17 de mayo (sábado) - Día de las Letras Gallegas. 25 de julio (viernes) - Santiago Apóstol. Día de Galicia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

NAVARRA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 3 de diciembre (miércoles) - San Francisco Javier. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

PAÍS VASCO: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 25 de julio (viernes) - Día de Santiago Apóstol. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CANTABRIA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 28 de julio (lunes) - Día de las Instituciones de Cantabria. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 15 de septiembre (lunes) - La Bien Aparecida. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

COMUNITAT VALENCIANA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 18 de abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 24 de junio (martes) - San Juan. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 9 de octubre (jueves) - Día de la ComuniTat Valenciana. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MURCIA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 19 de marzo (miércoles) - San José. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (Lunes) - Día de la Región de Murcia. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

BALEARES: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 1 de marzo (sábado) - Día de las Islas Baleares. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad. 26 de diciembre (viernes) - Día de San Esteban.

CANARIAS: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 30 de mayo (viernes) - Día de Canarias. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CASTILLA-LA MANCHA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 31 de mayo (sábado) - Día de Castilla-La Mancha. 19 de junio (jueves) - Corpus Christi. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

LA RIOJA: 1 de enero (miércoles) - Día de Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 abril - Viernes Santo. 21 de abril - Lunes de Pascua. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 9 de junio (lunes) - Día de La Rioja. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

CEUTA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Eidul Adha. 5 de agosto (martes) - Nuestra señora de África. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.

MELILLA: 1 de enero (miércoles) - Año Nuevo. 6 de enero (lunes) - Día de Reyes (Epifanía del señor). 31 de marzo (lunes) - Fiesta del Eid Fitr. 17 de abril - Jueves Santo. 18 de abril - Viernes Santo. 1 de mayo (jueves) - Día del trabajador. 6 de junio (viernes) - Fiesta del Sacrificio - Aid Al Adha. 15 de agosto (viernes) - Asunción de la Virgen. 13 de octubre (lunes) - Traslado del 12 de octubre. 1 de noviembre (sábado) - Día de todos los Santos. 6 de diciembre (sábado) - Día de la Constitución española. 8 de diciembre (lunes) - Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves) - Navidad.