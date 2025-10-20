Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
MARIO ROJAS

Mercadona tendrá un horario especial el sábado 1 de noviembre

Mercadona mantiene su política habitual de cierre en domingos y festivos, aunque este día se hará una excepción

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:46

El 1 de noviembre de 2025 cae en sábado, lo que supondrá que muchos comercios tengan un horario distinto al habitual. Mercadona mantiene su política habitual de cierre en domingos y festivos, aunque la cadena tendrá un horario especial en el día de Todos los Santos. Optará por abrir sólo durante medio día.

Así, las tiendas de Mercadona abrirán durante esta jornada desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas. El domingo 2 de noviembre cerrará y el resto de la semana (desde el lunes 27 al viernes 31 de octubre) tendrá su horario habitual de 9.00 a 21.30 horas.

La empresa recomienda, además, consultar el buscador de su web donde aparece detallada toda la información de cada una de sus más de 1.600 tiendas repartidas por toda España.

