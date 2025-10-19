Mercadona estrena nueva sección esta semana en siete supermercados de España La cadena de alimentación liderada por Juan Roig continúa con su particular proceso de renovación de los establecimientos

D. Merino Domingo, 19 de octubre 2025, 17:09

Mercadona suma y sigue en su afán por mejorar y ampliar su red de supermercados de la geografía nacional e internacional. La cadena de alimentación liderada por Juan Roig continúa con ese proceso de búsqueda de la excelencia después de cerrar un 2024 histórico en el que superó con creces su cifras de facturación y beneficios del año anterior. No obstante, lejos de acomodarse, la compañía valenciana mantiene la idea de mejorar la experiencia de sus 'jefes', denominación de la empresa a sus clientes.

De ahí que a lo largo de este año se hayan ido sucediendo una serie de novedades en los supermercados de Mercadona. Precisamente la empresa en los primeros meses de 2025 implementó un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de los productos. Además, se confirmó de forma definitiva un nuevo sistema de pescaderías y un nuevo parking en la entrada de sus supermercados. Otra de las novedades llega para los más cafeteros, con máquina de café para llevar.

A todo esto hay que sumarle una reforma ya habitual como la apertura de la sección 'Listo para comer' en los supermercados que todavía no pueden disfrutar de ella. Una mejora que la cadena valenciana anuncia de forma mensual en su propia página web y que pretende abarcar las más de 1.110 tiendas entre España y Portugal.

Precisamente en este mes de octubre varios establecimientos repartidos por la geografía nacional han comenzado a dar este tipo de servicio. Esta semana no será menos y Mercadona dará el pistoletazo de salida al nuevo espacio en hasta siete supermercados diferentes.

Concretamente, Mercadona estrena sección este lunes, 20 de octubre, en Rubi (Barcelona) en la calle de les Bases, 23; en Mairena del Alcor (Sevilla) en la Avenida de la Igualdad, 1; en Tomares (Sevilla) de la Avenida Canal Sur, S/N; en Tortosa (Tarragona) calle 42 Tarragona, S/N; en Huesca en el paseo Ramón y Cajal, 90, y Gijón (Asturias) en la calle Ezcurdia, 149. Además, otra apertura está prevista a final de semana, el viernes 24 en el supermercado de la calle Miquel Batllori, 4 en El Vendrell (Tarragona).

Cabe recordar que en la sección de 'Listo para comer' se pueden encontrar una gran variedad de platos preparados de la manera más tradicional y que, con un simple toque de calor, están listos para consumir al momento. Además, para los que lo deseen, también suele estar disponible una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para poder disfrutarla.