El dueño de una almazara, sobre el precio del aceite en noviembre y Navidad: «No especialmente buena...»

D. Merino Sábado, 18 de octubre 2025, 13:14 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva para los meses venideros está en manos de la climatología. Las lluvias y un clima no demasiado extremo dictaminarán sentencia. Por el momento, el coste del AOVE se mantiene en esa fina línea entre la subida y la bajada. Todo depende de la semana. No obstante, la situación es muy halagüeña, más si se tiene en cuenta que hace tres años el panorama era totalmente opuesto y los lineales de los supermercados ofrecían este preciado producto a un costo inasumible para el bolsillo de los consumidores españoles.

Afortunadamente esos tiempos han pasado a mejor vida y mismamente esta semana el aceite de oliva y sus diferentes subtipos han experimentado un ligero descenso en origen, tal y como han . Una situación que se traduce en precios mucho más asequibles en los supermercados de las grandes cadenas de alimentación. Mismamente Mercadona o Consum vendían la garrafa de tres litros a 13,70 euros, lo que supone 4,65 euros el litro. Una cifra muy alejada de los 12 euros de 2021.

Todo esto es fruto de la causalidad y no de la casualidad, derivado del coste en origen y la buena cosecha en función de la climatología. Con el final de la campaña 2024-2025 toca hacer balance y ver si la tendencia se mantiene para el año que viene. Para arrojar algo de luz sobre el tema, quién mejor que un experto en la materia como Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, que ha concedido una entrevista al medio IDEAL.

El experto del sector afirma que se espera una «normalización del precio» del aceite de oliva hasta final de año. Una situación con la que coincide el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero: «La campaña que viene será muy similar a la del año pasado, siempre y cuando la climatología acompañe», ha explicado .

Lejos de lanzar las campanas al vuelo, el grueso de la producción se decide en el mes de noviembre. La previsión para la campaña de recogida de la aceituna, que ya ha dado comienzo en algunos puntos de la geografía nacional, está a expensas del tiempo. Velasco indica que «se prevé una campaña normal, aunque no especialmente buena porque hemos pasado un verano muy seco».

Por el momento, las lluvias de octubre con la llegada de la dana Alice parecen permitir ser optimistas y encarar la campaña con mejores perspectivas.

Respecto al futuro precio del aceite, Velasco considera que «el rango de precios se va a mantener en línea con lo que tenemos actualmente». «Como consumidores no esperamos que haya una subida de precios en los supermercados, en los lineales e, incluso, en las almazaras», insiste.

La perspectiva para las fiestas navideñas «es que los precios sigan estables en la línea que tenemos», ha aclarado. La gran incógnita es a partir de enero: «Todo dependerá de factores meteorológicos y que se recoja toda la producción en tiempo y forma, sin sobresaltos».

Todo ello con el runrún de los aranceles de Estados Unidos en el aire y los posibles impuestos al producto. El experto cree que «el consumidor norteamericano tiene un alto poder adquisitivo y va a soportarlos pero, al final, son trabas con las que nos encontramos para poder exportar y ser competitivos con otros países«.

De ahí que el sector aceitero no descarte poner la mira en otros mercados como el asiático. «En nuestro caso ya vendemos en Japón, en Taiwán y en Corea del Sur», matiza Velasco. «Buscar otros mercados que te aseguren o faciliten esa estabilidad en el tema de aranceles y un tipo de cliente que aprecie tu producto y esté dispuesto a pagar lo que vale un aceite de oliva virgen extra».

Para finalizar, el dueño de la almazara explica que «al agricultor se le está pagando cuatro euros por el litro de aceite, mientras el consumidor abona una cantidad que se mueve en torno a los cinco euros». Una situación que permite beneficiar al agricultor y mantener la agricultura tradicional.

Temas

Supermercados

Oliva

Aranceles