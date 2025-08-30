El dueño de una almazara, sobre el precio del aceite de oliva en septiembre: «No debe repetirse esa tensión...»

D. Merino Sábado, 30 de agosto 2025, 14:11 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva parece dar un respiro a los consumidores tras dejar atrás ese pequeño bache de hace meses cuando no paraba de subir en los lineales de los supermercados, y también en el origen. Una situación con la que el AOVE alcanzó cotas históricas con un coste a niveles inasumibles para los ciudadanos. Afortunadamente esa situación ha pasado a mejor vida y actualmente el conocido como oro líquido atraviesa una tendencia mucho más favorable.

Precisamente el aceite y sus diferentes subtipos afrontan el mes de septiembre tal y como terminó el anterior, con ligeras oscilaciones y apenas cambios significativos en el origen. Al menos es lo que se puede extraer de los datos oficiales de las entidades que registran de manera diario el coste de este producto, tales como Poolred, Oleísta o el propio Ministerio de Agricultura, entre otros.

Una situación que no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad derivada de un proceso muy largo en la huerta y la campaña de la aceituna, ligada principalmente a la cosecha y la climatología. No obstante, los consumidores y especialmente los agricultores están por ver si esta situación se mantiene en los próximos meses o, por el contrario, cambian de tendencia.

Quien mejor para arrojar algo de luz sobre el asunto que una voz experta en el sector como Antonio Velasco, socio fundador de Quaryat Dillar junto a su hermano José María, que ha concedido una entrevista al medio IDEAL donde detalla que pese al ligero repunte de los precios en origen, esto no afecta al bolsillo del consumidor que disfruta en su casa de la garrafa de AOVE.

«Se está vendiendo bastante aceite y los mercados se han recuperado mejor de lo que esperábamos. Lo bueno es que este repunte ayuda a los agricultores pero no llega al consumidor», detalla. Algo que se traduce en un presumible buen final de la presente campaña, que cada vez está más cerca: «Se va a llegar bien y no debe repetirse esa tensión, aunque todo dependerá de la climatología que tengamos en otoño. Si hay lluvias favorecerán a la estabilidad de los precios».

Respecto a las altas temperaturas y una ola de calor que ha sufrido toda España durante este mes de agosto y que ya forma parte de la historia, el socio fundador de Quaryat Dillar reconoce que «ha sido muy caluroso». «El olivo tiene cierto estrés hídrico y estamos muy pendientes del cielo. Necesitamos que vengan lluvias para asegurar la campaña media que esperamos», ha indicado.

En caso de que se mantengan estas circunstancias, los precios actuales del aceite de oliva se mantendrían hasta final de año, así como durante los primeros meses de 2026. Mientras que si no hay ciertas lluvias otoñales podría haber incrementos en el coste del producto.

No obstante, el experto descarta que las subidas pudieran ser como las de hace dos años, una situación que considera «excepcional». Algo que «pasa una vez cada 20 años». De esta forma, Velasco espera que los precios sigan siendo «contenidos» salvo que ocurra «algún desastre imprevisible». «Lo normal es que los precios no cambien mucho, así que el consumidor puede estar tranquilo lo que resta de año y de cara a 2026», ha finalizado.