El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 26 de agosto Los supermercados compiten con ofertas antes de la llegada de septiembre

Nacho Ortega Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 15:58 Comenta Compartir

El precio del aceite de oliva se mueve a diferentes velocidades en las últimas semanas del verano en España. Mientras los supermercados se lanzan a una competencia feroz con ofertas e igualan precios, en el mercado primario la tendencia es la contraria.

Según los últimos datos del sistema Poolred, el precio del aceite de oliva subió a finales de mes. Entre el 18 al 24 de agosto el precio en origen del aceite de oliva virgen extra fue de 4,001 euros/tonelada, el virgen de 3,530 y el lampante de 3,293. En el caso del picual de Jaén, el aceite de oliva virgen extra se sitúa en los 3,981 euros/tonelada, el virgen en 3,485 y el lampante en 3,335.

A fecha de 26 de agosto, los precios en los supermercados son, según sus canales de venta online:

-Mercadona: Garrafa de 3 litros: 13,70 € (4,567 €/L); botella de litro: 4,65 euros el litro.

-Carrefour: Garrafa de 5 litros de Carbonell: 21,45 € (4,29 €/l); botella de 1 litro: 4,64 euros.

-Consum: Garrafa de 3 litros: 13,70 € (4,567 €/L); botella de litro: 4,65 euros el litro.

-El Corte Inglés: Garrafa de 5 litros de Hojiblanca: 20,95 € (4,19 € / Litro), garrafa de 5 litros de Coosur: 21,95 € (4,39 € /litro); botella de un litro: 4'70 euros..

-Dia: 4,65 € (Aceite de Oliva Virgen Extra La Almazara Del Olivar de Dia botella 1 litro); garrafa de 3 litros: 13,80 € (4,60 €/litro)

-Alcampo: Garrafa de 5 litros de Hojiblanca: 20,95 € (4,19 € / Litro); botella de un litro: 4,83 € (Fruto del Sur).

-Eroski: 4,65 euros (aceite De Oliva Virgen Extra Eroski, botella 1 litro).

El mercado del aceite de oliva tiene un funcionamiento similar al mercado de valores de La Bolsa, en la que el precio en cada momento se establece en función de la oferta y la demanda, que a menudo vienen afectadas por múltiples factores que condicionan el precio del aceite de oliva, como la calidad del aceite, el nivel de producción, etc. Así, el 26 de agosto el precio del AOVE se vendía a 4.025 €/tonelada, continuando la tendencia alcista, mientras que el el virgen bajaba a 3.45 y el lampante a 3.333 €.

Lejos quedan los meses en los que el aceite de oliva virgen extra se vendía a emtre 12 y 15 euros el litro en los supermercados españoles, que obligó al Gobierno a eliminar temporalmente el IVA para el aceite de oliva virgen extra. Esta medida finalizó el 1 de enero y los precios se han ido estabilizando entorno a los 4,5 - 5 euros el litro, según la marca y el supermercado, con alguna oferta por debajo de esos precios ya cercándose a los 4 euros a finales de agosto.

Temas

Supermercados

Mercadona