Cajetillas de tabaco en un estanco, en una imagen de archivo. AFP

El nuevo precio del tabaco desde esta semana, en el estanco y con recargo

Marcas de cigarros, cigarritos y picadura están a la espera de la nueva actualización de tarifas con la llegada de septiembre

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:00

El tabaco es uno de los productos que repuntan su consumo en verano. Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio, aunque solo unos pocos hayan cambiado en las últimas semanas en la Península y las Islas Baleares. Los precios que se muestran son tanto los de expendeduría (en el estanco) como con recargo.

Puedes utilizar el buscador para encontrar el precio de los cigarrillos, cigarros, tabaco de liar o picadura de pipa en la tabla, a fecha 23 de agosto.

Estos precios no han variado durante el mes de agosto y en los próximos días, con la llegada de septiembre, el BOE publicará las actualizaciones de precios que se produzcan.

