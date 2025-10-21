Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
Consum anuncia su horario especial del 1 de noviembre. M. G.

Consum anuncia su horario excepcional durante el sábado 1 de noviembre

La cooperativa valenciana abrirá durante la jornada festiva

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 10:39

Comenta

El 1 de noviembre, día festivo marcado en el calendario, cae en este 2025 en sábado. Esta coincidencia hará que muchas tiendas tengan un horario especial durante esta jornada.

Mercadona ha decidido abrir durante medio día y Consum, por su parte, ha optado por seguir los mismos pasos. La cooperativa valenciana abrirá durante el día de Todos los Santos en horario de 9.00 horas a 14.30 horas. Esta decisión es excepcional pues la cadena de supermercados siempre opta por cerrar durante los festivos.

La empresa recomienda, además, consultar el buscador de su web donde aparece detallada toda la información de cada una de sus tiendas repartidas por la geografía española.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  5. 5 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  8. 8

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  9. 9 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  10. 10

    La misma riada, 75 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Consum anuncia su horario excepcional durante el sábado 1 de noviembre

Consum anuncia su horario excepcional durante el sábado 1 de noviembre