Consum anuncia su horario excepcional durante el sábado 1 de noviembre La cooperativa valenciana abrirá durante la jornada festiva

María Gardó Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 10:39

El 1 de noviembre, día festivo marcado en el calendario, cae en este 2025 en sábado. Esta coincidencia hará que muchas tiendas tengan un horario especial durante esta jornada.

Mercadona ha decidido abrir durante medio día y Consum, por su parte, ha optado por seguir los mismos pasos. La cooperativa valenciana abrirá durante el día de Todos los Santos en horario de 9.00 horas a 14.30 horas. Esta decisión es excepcional pues la cadena de supermercados siempre opta por cerrar durante los festivos.

La empresa recomienda, además, consultar el buscador de su web donde aparece detallada toda la información de cada una de sus tiendas repartidas por la geografía española.

