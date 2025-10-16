El Valencia Basket anuncia la desvinculación de Iroegbu

Los movimientos en la plantilla del Valencia Basket masculino no se detienen, y tras la desvinculación de Nate Sestina, este jueves ha sido ... el turno del base norteamericano con pasaporte nigeriano Ike Iroegbu (188 centímetros, Sacramento (California), 14-3-1995), que finaliza su etapa en el Valencia Basket una vez ha terminado el contrato temporal de un mes que le unía con el club taronja.

El jugador de 30 años llegó a la entidad taronja a mediados de septiembre debido a la acumulación de lesiones en las posiciones exteriores que tenía la plantilla, con nombres como Jean Montero o Brancou Badio de baja, y formó parte del equipo que levantó la Supercopa Endesa en Málaga. Iroegbu ha participado en un total de cinco partidos oficiales con el Valencia Basket, con un promedio de 5 puntos y 1,2 asistencias para 3 créditos de valoración.

«El club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Iroegbu durante el tiempo que ha defendido la camiseta del Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal», dice el comunicado oficial de despedida.

Pedro Martínez al habla

Por otro lado, el técnico Pedro Martínez habló en rueda de prensa al finalizar el polémico partido contra el Hapoel Tel Aviv. «No pienso utilizar lo que ha pasado en la previa del partido como excusa, no tenemos que adaptarnos a la situación. Nos hubiera gustado que fuera con público pero no seré yo el que diga que hemos perdido porque no teníamos público, porque eso no se puede demostrar y no depende de nosotros. Hemos salido perjudicados como club, con nuestros aficionados, de una situación donde no podemos hacer nada. El club ha hecho lo que tenía que hacer con la información que tenía, han intentado buscar una solución para que estuvieran nuestros aficionados, tomando la decisión más tarde que otros, pero no fue posible», dijo el entrenador taronja.

Martínez también se pronunció sobre la salida de Sestina: «Era un tema que llevábamos hablando con su entorno, de que si existía una opción buena para todo el mundo, estábamos abiertos. Pasó con el interés de un equipo potente de Euroliga y ha encajado todo para ir a un sitio donde se pueda sentir con más confianza e importante. No puedo decir el más mínimo 'pero' a su mentalidad y profesionalidad. El año pasado ya se vio que algunos compañeros le pasaban por delante y este, aún más, porque estaba siendo más claro. Tenemos que naturalizar estas situaciones porque pasa en la NBA, estoy seguro que va a ser bueno para Sestina porque se va sentir más realizado en Milán».