Badio lanza ante la defensa del Hapoel. iván arlandis

El Valencia Basket sucumbe ante el Hapoel y un ambiente gélido

El equipo israelí impone su mayor acierto con un gran partido de Micic y Jones y supera a los taronja por 93-100 en el primer partido a puerta cerrada de la historia del club taronja sin una pandemia de por medio

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:59

Comenta

El Hapoel Tel Aviv se llevó el partido más surrealista de la historia del Valencia Basket, con la ausencia de los 11.000 abonados del ... conjunto taronja en una herida que tardará mucho en supurarse a nivel moral, porque tuvo un acierto más regular que su rival. El dato es que nunca llegó a estar por delante el equipo de Pedro Martínez, aunque la vez que llamaron a la puerta de la remontada es cuando más fuerza tuvo el dolor de disputar un partido como local sin público (la primera vez desde la fundación del club en 1986 sin una pandemia por delante). Con 93-96 en el marcador, a falta de 20 segundos, Chris Jones tuvo dos tiros libres en sus manos. Miró al aro y escuchó.... el silencio. Las muñecas tiemblan menos con el silencio que con 14.500 personas gritando. Primero, dentro. Segundo, dentro. 93-98 y un partido tan al límite que la pérdida posterior de Costello finiquitó.

