El Valencia Basket sucumbe ante el Hapoel y un ambiente gélido

El Hapoel Tel Aviv se llevó el partido más surrealista de la historia del Valencia Basket, con la ausencia de los 11.000 abonados del ... conjunto taronja en una herida que tardará mucho en supurarse a nivel moral, porque tuvo un acierto más regular que su rival. El dato es que nunca llegó a estar por delante el equipo de Pedro Martínez, aunque la vez que llamaron a la puerta de la remontada es cuando más fuerza tuvo el dolor de disputar un partido como local sin público (la primera vez desde la fundación del club en 1986 sin una pandemia por delante). Con 93-96 en el marcador, a falta de 20 segundos, Chris Jones tuvo dos tiros libres en sus manos. Miró al aro y escuchó.... el silencio. Las muñecas tiemblan menos con el silencio que con 14.500 personas gritando. Primero, dentro. Segundo, dentro. 93-98 y un partido tan al límite que la pérdida posterior de Costello finiquitó.

El 0-5 de inicio dejó claro que el equipo taronja era el que más incómodo se sentía en un ambiente fantasmal. Por dos motivos, por tener que vivir como local en un recinto enorme que había sumado más de 29.000 personas en sus dos primeros partidos y porque el Hapoel Tel Aviv, es un dato objetivo, lleva dos años acostumbrado a jugar partidos sin público. Era la primera vez en la historia del Valencia Basket, fundado en 1986, que como local vivió un partido como local sin aficionados... sin una pandemia vigente. Esa sensación aún estaba vigente con el 5-15, que forzó el tiempo muerto de Pedro Martínez y en el 18-27 con el que acabó el primer cuarto. La estadística reflejó las dos variables que tenían que mejorar los valencianos; el acierto (1 de 4 en triples contra el 5 de 9 del Hapoel) y sobre todo las 5 pérdidas.

Cuando al descanso se llegó con un 47-49 en el marcador, esa segunda variable cogió más fuerza. El Valencia Basket templó los nervios, no perdió un balón en el segundo cuarto y de esos ataques más fluidos encontraron, en el baloncesto todo son vasos comunicantes, también la tensión defensiva. Aún tuvieron que sufrir los de Pedro Martínez para acercarse, desde los 13 de la máxima renta del Hapoel en el primer cuarto, puesto que Motley subió el 18-29. Xabi López-Arostegui debutó en la temporada a 3:54 para el final del segundo cuarto y su buen tono defensivo fue una de las claves en el gran final del primer tiempo. Con 36-46, Pedro Martínez pidió un tiempo muerto y el parcial en los 2:21 que restaban en el segundo cuarto fue de 11-3, sellado con un triple de Costello para poner el 47-49.