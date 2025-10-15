Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Chris Jones saluda a Alfonso Castilla en la llegada del Hapoel a la Fonteta para entrenar. iván arlandis

¿Por qué decidió el Valencia Basket cerrar el Roig Arena ante el Hapoel Tel Aviv?

El informe de la Policía Nacional que fue clave para la decisión

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:39

Las decisiones que han tomado en los últimos días La Laguna Tenerife, BAXI Manresa y Valencia Basket de jugar sus partidos contra equipos de Israel ... a puerta cerrada responden a un premisa clara; la Ley del Deporte les señala como responsables de tomar la decisión. Basada, en los tres casos, por un contundente informe de la Policía Nacional, con aportaciones del CNI, sobre la seguridad de esos partidos. Pero, al final, la ley obliga a que sea el club el que tome la decisión. En el caso del Roig Arena, que vivirá este miércoles a partir de las 20:30 horas un partido contra el Hapoel Tel Aviv (que se podrá seguir a través de la radio en Intereconomía Valencia por el 107.1 FM), el Valencia Basket ha sido el único de los tres clubes que ha apurado para intentar abrir algún resquicio para la asistencia de sus 11.000 abonados. El informe policial, tal y como ha podido confirmar este periódico, multiplicaba por cinco el nivel de riesgo para los asistentes al partido y al desarrollo del mismo con respecto a los dos encuentros contra el mismo club del pasado abril en la semifinal de la Eurocup. Los motivos, por cuestiones de seguridad, no se pueden hacer públicos.

