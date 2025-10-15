Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

En los partidos de la semifinal de la Eurocup contra el Hapoel hubieron protestas propalestinas.

Tres partidos con la Fonteta abierta en pleno conflicto con Israel atacando Palestina

En 2023 el informe policial no recomendó jugar a puerta cerrada el duelo contra el Maccabi de la Euroliga pese al refuerzo de la Alerta Antiterrorista y el reciente atentado de Hamás

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:13

La hemeroteca más cercana ofrece dos ejemplos que hacen que sea complicado entender todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Al menos desde ... la clave valenciana, puesto que si el objetivo en los tres partidos en suelo español de esta semana contra equipos de Israel era calcar el mismo dispositivo de seguridad eso se ha conseguido. En 2023, poco después del brutal atentado de Hamás, el Maccabi jugó un partido en la Fonteta donde se reforzó la Alerta Antiterrorista de Nivel 4, vigente desde 2017, que permitía sacar a la calle en tiempos de paz armamento militar, y no hubo recomendación de la Policía Nacional de disputar el partido a puerta cerrada. Lo único que ocurrió es que, declarado el partido de alto riesgo por parte del CSD, las medidas de seguridad fueron extremas por ese refuerzo de la Alerta Antiterrorista aprobada por el Gobierno.

