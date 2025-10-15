Nate Sestina se desvincula del Valencia Basket y el club mira al mercado El jugador y el club llegan a un acuerdo para cortar el contrato a petición del americano, que estaba siendo siempre el descarte en ACB. Ahora negocia su fichaje por el Armani Milan

Nate Sestina, a la izquierda, con el trofeo de la Supercopa y Matt Costello en Málaga.

En dos movimientos, la plantilla del Valencia Basket ha bajado de 16 a 14 efectivos a partir de este jueves. Cuando termine el partido contra ... el Hapoel Tel Aviv de Euroliga, Ike Iroegbu dejará de ser jugador taronja y se sumará a la desvinculación de Nate Sestina. El americano ya había trasladado al club su incomodidad al ser siempre el descarte extracomunitario en competiciones de la ACB y que estaba abierto a encontrar nuevo destino. Tras el acuerdo de desvinculación, la entidad taronja hizo público un comunicado: «El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el ala-pívot norteamericano Nate Sestina (2,05m, Emporium (Pennsilvania), 12/05/1997, 28 años) para rescindir el contrato que unía a las dos partes hasta el final de la actual temporada, por lo que el jugador queda desvinculado de nuestro club. Sestina ha participado en los tres partidos de EuroLeague del curso 2025-26, con un promedio de 2 puntos y 2,3 rebotes. Desde que llegó a nuestro primer equipo masculino en el verano de 2024 procedente del Fenerbahçe Beko Istanbul, Nate ha defendido la camiseta taronja en 66 ocasiones. El club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Sestina durante el tiempo que ha defendido la camiseta de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal».

Ahora, con la recuperación de López-Arostegui, Pedro Martínez cuenta con 12 jugadores para los dos partidos que restarán en la semana, este viernes en Mónaco y el domingo en Lleida mientras rastrea el mercado para reforzar el puesto de cuatro. Sestina, por su parte, negocia su fichaje por el Armani Milan de Euroliga, con lo que podría ser rival de los taronja en una semana, tal y como informó Sportando y ha podido confirmar este periódico.

