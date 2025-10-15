Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nate Sestina, a la izquierda, con el trofeo de la Supercopa y Matt Costello en Málaga. acbphoto/ mariano pozo

Nate Sestina se desvincula del Valencia Basket y el club mira al mercado

El jugador y el club llegan a un acuerdo para cortar el contrato a petición del americano, que estaba siendo siempre el descarte en ACB. Ahora negocia su fichaje por el Armani Milan

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:03

En dos movimientos, la plantilla del Valencia Basket ha bajado de 16 a 14 efectivos a partir de este jueves. Cuando termine el partido contra ... el Hapoel Tel Aviv de Euroliga, Ike Iroegbu dejará de ser jugador taronja y se sumará a la desvinculación de Nate Sestina. El americano ya había trasladado al club su incomodidad al ser siempre el descarte extracomunitario en competiciones de la ACB y que estaba abierto a encontrar nuevo destino. Tras el acuerdo de desvinculación, la entidad taronja hizo público un comunicado: «El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el ala-pívot norteamericano Nate Sestina (2,05m, Emporium (Pennsilvania), 12/05/1997, 28 años) para rescindir el contrato que unía a las dos partes hasta el final de la actual temporada, por lo que el jugador queda desvinculado de nuestro club. Sestina ha participado en los tres partidos de EuroLeague del curso 2025-26, con un promedio de 2 puntos y 2,3 rebotes. Desde que llegó a nuestro primer equipo masculino en el verano de 2024 procedente del Fenerbahçe Beko Istanbul, Nate ha defendido la camiseta taronja en 66 ocasiones. El club quiere agradecer la profesionalidad, la entrega y el trabajo realizados por Sestina durante el tiempo que ha defendido la camiseta de Valencia Basket, y le desea lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal».

