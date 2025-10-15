Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escudo Valencia Basket

Valencia Basket

20:30h.

44

-

49

Hapoel Ibi Tel Aviv

Escudo Hapoel Ibi Tel Aviv
El pabellón vacío. VBC

En directo, Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de Euroliga

Sigue el minuto a minuto del partido que se juega a puerta cerrada en el Roig Arena

Minuto a minuto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:32

Icono41 - 48

2ª falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Elijah Bryant cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono41 - 48

Bandeja de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Jaime Pradilla

Icono41 - 46

Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono38 - 46

El balón sale fuera tras un mal pase de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono38 - 46

Tiempo muerto

Icono38 - 46

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]

Icono36 - 46

Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono36 - 46

Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright.

Icono36 - 46

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Darius Thompson

Icono36 - 46

Tiempo muerto

Icono36 - 46

Bandeja de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono36 - 44

Neal Sako [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Daniel Oturu.

Icono36 - 44

Canasta de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Vasilije Micic

Icono36 - 42

Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Antonio Blakeney.

Icono36 - 42

Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] roba el balón a Daniel Oturu

Icono36 - 42

Mate de Neal Sako [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea

Icono34 - 42

Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Matt Costello

Icono34 - 42

Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Elijah Bryant

Icono34 - 42

Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Vasilije Micic

Icono34 - 42

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono34 - 42

1ª Falta personal de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Brancou Badio en la lucha por un rebote defensivo.

Icono34 - 42

Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Brancou Badio

Icono34 - 42

Tiempo muerto

Icono34 - 42

Canasta de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono34 - 40

Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono32 - 40

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Johnathan Motley

Icono32 - 40

Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.

Icono32 - 40

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple, pero Matt Costello realiza un palmeo y consigue anotar.

Icono30 - 40

Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Ish Wainright

Icono30 - 37

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono29 - 37

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono28 - 37

2ª Falta personal de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.

Icono28 - 37

Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono28 - 35

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono28 - 35

Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Tomer Ginat

Icono28 - 35

Omari Moore [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tomer Ginat

Icono28 - 35

Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre

Icono28 - 35

Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore

Icono28 - 35

Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones

Icono28 - 33

Tiempo muerto

Icono28 - 33

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]

Icono25 - 33

Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones

Icono25 - 31

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono25 - 31

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono22 - 31

Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers

Icono22 - 31

Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers

Icono22 - 31

Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Antonio Blakeney

Icono22 - 31

Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Antonio Blakeney

Icono22 - 31

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Jones.

Icono22 - 31

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Jones.

Icono22 - 31

Bandeja de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono22 - 29

Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono20 - 29

Primera falta personal de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Darius Thompson

Icono20 - 29

Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono20 - 29

Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Chris Jones

Icono20 - 29

Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono18 - 29

Bomba de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Antonio Blakeney

Icono18 - 27

Inicio del segundo cuarto

Icono18 - 27

Fin del primer cuarto

Icono18 - 27

Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple

Icono18 - 27

Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple

Icono18 - 27

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta, pero Neal Sako realiza un palmeo y consigue anotar.

Icono16 - 27

Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson

Icono16 - 27

Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono16 - 27

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono14 - 27

Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Tomer Ginat

Icono14 - 24

1ª Falta personal en ataque de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Chris Jones

Icono14 - 24

Primera falta personal de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Sergio de Larrea

Icono14 - 24

Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones

Icono14 - 22

Gancho de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono12 - 22

Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono12 - 19

Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.

Icono12 - 19

Primera falta personal de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Sergio de Larrea

Icono12 - 19

Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono12 - 17

Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Matt Costello

Icono12 - 17

Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono12 - 17

Tiempo muerto

Icono12 - 17

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio

Icono9 - 17

El balón sale fuera tras un mal pase de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono9 - 17

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio

Icono7 - 17

Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre

Icono7 - 16

Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre

Icono7 - 15

Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Elijah Bryant

Icono7 - 15

Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Kameron Taylor

Icono7 - 15

Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono7 - 15

Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Elijah Bryant

Icono7 - 15

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Ish Wainright.

Icono7 - 15

Primera falta personal de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Jaime Pradilla

Icono7 - 15

Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono7 - 15

1ª Falta personal en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Ish Wainright

Icono7 - 15

Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono7 - 15

Gancho de Jaime Pradilla [Valencia Basket]

Icono5 - 15

Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers

Icono5 - 15

Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Daniel Oturu.

Icono5 - 15

Tiempo muerto

Icono5 - 15

Canasta de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Elijah Bryant

Icono5 - 13

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright.

Icono5 - 13

Triple de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones

Icono5 - 10

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono3 - 10

Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Chris Jones

Icono3 - 10

Omari Moore [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Elijah Bryant

Icono3 - 10

Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono2 - 10

1ª Falta personal de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.

Icono2 - 10

Canasta de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv]

Icono2 - 8

Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Daniel Oturu

Icono2 - 8

Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Omari Moore

Icono2 - 8

Triple de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Ish Wainright

Icono2 - 5

Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono0 - 5

Triple de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones

Icono0 - 2

El árbitro pita pasos de Neal Sako [Valencia Basket]

Icono0 - 2

Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre

Icono0 - 1

Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre

Icono0 - 0

1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Daniel Oturu cuando lanzaba de dos.

Icono0 - 0

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

VAL

VAL

Hapoel Tel Aviv Subaru

Hapoel Tel Aviv Subaru

Tiros de 3

40.0%

60.0%

Tiros de 2

50.0%

50.0%

Tiros libres

42.9%

57.1%

Rebotes

52.4%

47.6%

J. MotleyHapoel Tel Aviv Subaru12
Nate ReuversVAL10
Neal SakoVAL8
Dejan MusliHapoel Tel Aviv Subaru7
Daniel OturuHapoel Tel Aviv Subaru6
Chris JonesHapoel Tel Aviv Subaru5
Darius ThompsonVAL2
Brancou BadioVAL2
Sergio de LarreaVAL2
Ish WainrightHapoel Tel Aviv Subaru2
Darius ThompsonVAL2
Jaime Pradilla GayánVAL2
Brancou BadioVAL2
Tomer GinatHapoel Tel Aviv Subaru2
Ish WainrightHapoel Tel Aviv Subaru2
Darius ThompsonVAL2
Dejan MusliHapoel Tel Aviv Subaru1
Brancou BadioVAL1
Josep PuertoVAL0
Collin MalcolmHapoel Tel Aviv Subaru0
Ish WainrightHapoel Tel Aviv Subaru3
Darius ThompsonVAL3
Kameron TaylorVAL2
Daniel OturuHapoel Tel Aviv Subaru2
Nate ReuversVAL1

En directo, Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de Euroliga

En directo, Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de Euroliga