En directo, Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de Euroliga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:32
41 - 48
2ª falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Elijah Bryant cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
41 - 48
Bandeja de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Jaime Pradilla
41 - 46
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket]
38 - 46
El balón sale fuera tras un mal pase de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv]
38 - 46
Tiempo muerto
38 - 46
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket]
36 - 46
Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
36 - 46
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright.
36 - 46
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
36 - 46
Tiempo muerto
36 - 46
Bandeja de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv]
36 - 44
Neal Sako [Valencia Basket] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Daniel Oturu.
36 - 44
Canasta de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Vasilije Micic
36 - 42
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Antonio Blakeney.
36 - 42
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] roba el balón a Daniel Oturu
36 - 42
Mate de Neal Sako [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
34 - 42
Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Matt Costello
34 - 42
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote ofensivo es para Elijah Bryant
34 - 42
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Vasilije Micic
34 - 42
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
34 - 42
1ª Falta personal de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Brancou Badio en la lucha por un rebote defensivo.
34 - 42
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Brancou Badio
34 - 42
Tiempo muerto
34 - 42
Canasta de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv]
34 - 40
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
32 - 40
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Johnathan Motley
32 - 40
Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Neal Sako.
32 - 40
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple, pero Matt Costello realiza un palmeo y consigue anotar.
30 - 40
Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Ish Wainright
30 - 37
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
29 - 37
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
28 - 37
2ª Falta personal de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
28 - 37
Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv]
28 - 35
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
28 - 35
Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Tomer Ginat
28 - 35
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tomer Ginat
28 - 35
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
28 - 35
Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] comete su segunda falta personal sobre Omari Moore
28 - 35
Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
28 - 33
Tiempo muerto
28 - 33
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket]
25 - 33
Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
25 - 31
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
25 - 31
22 - 31
Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
22 - 31
Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
22 - 31
Primera falta personal de Omari Moore [Valencia Basket] sobre Antonio Blakeney
22 - 31
22 - 31
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Chris Jones.
22 - 31
22 - 31
Bandeja de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv]
22 - 29
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
20 - 29
Primera falta personal de Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Darius Thompson
20 - 29
Collin Malcolm [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
20 - 29
Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Chris Jones
20 - 29
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
18 - 29
Bomba de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Antonio Blakeney
18 - 27
Inicio del segundo cuarto
18 - 27
Fin del primer cuarto
18 - 27
Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple
18 - 27
Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple
18 - 27
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta, pero Neal Sako realiza un palmeo y consigue anotar.
16 - 27
Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
16 - 27
Tomer Ginat [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
16 - 27
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
14 - 27
Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Tomer Ginat
14 - 24
1ª Falta personal en ataque de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Chris Jones
14 - 24
Primera falta personal de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Sergio de Larrea
14 - 24
Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
14 - 22
Gancho de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
12 - 22
Triple de Antonio Blakeney [Hapoel Ibi Tel Aviv]
12 - 19
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
12 - 19
Primera falta personal de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Sergio de Larrea
12 - 19
Canasta de Johnathan Motley [Hapoel Ibi Tel Aviv]
12 - 17
Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Matt Costello
12 - 17
Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
12 - 17
Tiempo muerto
12 - 17
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
9 - 17
El balón sale fuera tras un mal pase de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv]
9 - 17
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
7 - 17
Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre
7 - 16
Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre
7 - 15
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Elijah Bryant
7 - 15
Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Kameron Taylor
7 - 15
Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
7 - 15
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Elijah Bryant
7 - 15
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Ish Wainright.
7 - 15
Primera falta personal de Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Jaime Pradilla
7 - 15
Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
7 - 15
1ª Falta personal en ataque de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Ish Wainright
7 - 15
Ish Wainright [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
7 - 15
Gancho de Jaime Pradilla [Valencia Basket]
5 - 15
Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers
5 - 15
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Daniel Oturu.
5 - 15
Tiempo muerto
5 - 15
Canasta de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Elijah Bryant
5 - 13
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Ish Wainright.
5 - 13
Triple de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
5 - 10
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque
3 - 10
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Chris Jones
3 - 10
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Elijah Bryant
3 - 10
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
2 - 10
1ª Falta personal de Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
2 - 10
Canasta de Vasilije Micic [Hapoel Ibi Tel Aviv]
2 - 8
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Daniel Oturu
2 - 8
Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] corta el pase a Omari Moore
2 - 8
Triple de Chris Jones [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Ish Wainright
2 - 5
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
0 - 5
Triple de Elijah Bryant [Hapoel Ibi Tel Aviv] con asistencia de Chris Jones
0 - 2
El árbitro pita pasos de Neal Sako [Valencia Basket]
0 - 2
Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el segundo tiro libre
0 - 1
Daniel Oturu [Hapoel Ibi Tel Aviv] encesta el primer tiro libre
0 - 0
1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Daniel Oturu cuando lanzaba de dos.
0 - 0
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
0 - 0
Inicio del partido
VAL
Hapoel Tel Aviv Subaru
Tiros de 3
40.0%
60.0%
Tiros de 2
50.0%
50.0%
Tiros libres
42.9%
57.1%
Rebotes
52.4%
47.6%
|J. Motley
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|12
|Nate Reuvers
|VAL
|10
|Neal Sako
|VAL
|8
|Dejan Musli
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|7
|Daniel Oturu
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|6
|Chris Jones
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|5
|Darius Thompson
|VAL
|2
|Brancou Badio
|VAL
|2
|Sergio de Larrea
|VAL
|2
|Ish Wainright
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
|Darius Thompson
|VAL
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|VAL
|2
|Brancou Badio
|VAL
|2
|Tomer Ginat
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
|Ish Wainright
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
|Darius Thompson
|VAL
|2
|Dejan Musli
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|1
|Brancou Badio
|VAL
|1
|Josep Puerto
|VAL
|0
|Collin Malcolm
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|0
|Ish Wainright
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|3
|Darius Thompson
|VAL
|3
|Kameron Taylor
|VAL
|2
|Daniel Oturu
|Hapoel Tel Aviv Subaru
|2
|Nate Reuvers
|VAL
|1
