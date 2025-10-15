Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manifestación en las proximidades del Roig Arena.

Manifestación en las proximidades del Roig Arena. Iván Arlandis

La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y varios heridos

La jornada requirió de un amplio dispositivo de seguridad con hasta 500 agentes desplegados y debieron actuar por acometimiento de los manifestantes, que lanzaron sillas y artefactos pirotécnicos, según fuentes policiales

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:26

Dentro del Roig Arena, el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv. Fuera del pabellón, el otro partido que acaparó todos los focos. La manifestación pro-Palestina ... ganó fuerza con el paso de los minutos y una amplia representación se personó en los exteriores del recinto deportivo. Cerca de unas 1.000 personas acudieron a la llamada para congregarse en las calles adyacentes de la nueva casa del club taronja, como confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

lasprovincias La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y varios heridos