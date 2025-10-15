La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y varios heridos

Dentro del Roig Arena, el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv. Fuera del pabellón, el otro partido que acaparó todos los focos. La manifestación pro-Palestina ... ganó fuerza con el paso de los minutos y una amplia representación se personó en los exteriores del recinto deportivo. Cerca de unas 1.000 personas acudieron a la llamada para congregarse en las calles adyacentes de la nueva casa del club taronja, como confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

El foco principal de las protestas tuvo lugar finalmente en la esquina entre las calles Bombero Duart con Antonio Ferrandis. Los cánticos se sucedieron durante casi tres horas. «Free Palestine», «Boicot a Israel», «dónde están, no se ven, las sanciones a Israel», fueron algunos de los gritos más reproducidos por hasta cuatro grupos que lideraron las protestas, a las que se sumó mucha más gente posteriormente. Unas protestas que mantuvieron una relativa calma, pero que avanzada la tarde dieron lugar a un par de intervenciones. Primero, en torno a las 19:15 horas, hubo unos minutos de más tensión, que dejó unos altercados aislados debido a una carga policial cuando se intentó invadir el perímetro habilitado por los cuerpos de seguridad. En este primer episodio varias personas resultaron heridas por distintas contusiones o brechas en la cabeza, requiriendo incluso de un traslado al hospital.

Más tarde, a escasos minutos del inicio del partido y cuando los manifestantes ya se contabilizaban en apenas unas pocas decenas, la Policía tuvo que volver a actuar con tal de disuadir y evitar problemas de mayor magnitud. En esta segunda ocasión hasta se llevaron a cabo distintos disparos al aire. Según informaron fuentes policiales, se tuvo que actuar «por acometimiento» de los manifestantes, debido al lanzamiento de sillas y distintos artefactos pirotécnicos. La concentración quedó disuelta poco antes de las 21:00 horas, con algo más de antelación de lo inicialmente previsto. El balance final de detenidos fue de cinco personas, según informaron fuentes gubernamentales.

El hecho de que se disputara el duelo a puerta cerrada y únicamente con la presencia de la prensa acreditada, en una decisión comunicada de forma oficial por el club en la jornada previa a la disputa del encuentro de la Euroliga contra el equipo israelí, obligó a realizar un gran despliegue policial. Más de 500 agentes de la Policía Nacional, entre los que se encontraba algún equipo de antidisturbios y un helicóptero volando por los proximidades, velaron por que todo se desarrollara de la forma más pacífica posible. Debido a enfrentarse al Hapoel Tel Aviv, de Israel, y al estar todavía en activo el conflicto con Palestina, se preveía que fuera un miércoles tenso, independientemente de las circunstancias. Y así terminó resultando. Por esta razón, fue declarado un partido de Alto Riesgo por parte del CSD, lo que obligó a que este medio millar de policías reforzaran las inmediaciones, en unas condiciones extraordinarias que si respecto a un partido habitual de competición continental se tratase.

Horas antes, la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aprovechó una visita a Requena para mandar un mensaje al Valencia Basket y a la afición taronja, tras una decisión donde primó el informe policial y siguiendo los pasos que habían dado el Tenerife y el Manresa: «Quiero trasladar mi apoyo total al Valencia Basket, al club y a todos los aficionados y aficionadas. Ojalá hubiésemos podido disfrutar de nuestro equipo y poderle darle ánimos en el partido». No obstante, Bernabé aludió a que «la decisión que ha tomado el club han puesto por delante de todo la seguridad de todas las personas en una situación compleja y difícil que a nadie nos gusta tener delante y ojalá no se hubiese tenido que dar».