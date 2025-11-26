Reuvers, Moore, Montero y Cárdenas disputarán las ventanas FIBA Pedro Martínez concede cinco días de descanso a los 12 jugadores del Valencia Basket que no han sido llamados con sus selecciones. El viaje del dominicano es el que más preocupa porque volverá un día antes de volar a Atenas para jugar contra el Panathinaikos

Aunque la FIBA negoció con la Euroliga en 2024 modificar algo el calendario, no haciendo coincidir en medio de las ventanas de selecciones partidos de la competición de clubes, la mayoría de federaciones grandes han respetado un 'pacto de no agresión' con sus equipos que disputan una competición que les satura de partidos. Siendo justos, es lo que ocurre con la NBA que no deja salir a ninguno de sus jugadores para las ventanas de clasificación para los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2027. Es decir, si Santi Aldama (Memphis) o Hugo González (Boston) no pueden ser convocados, lo lógico es que también se libere a De Larrea, Pradilla, Puerto, Brizuela, Abalde o Willy Hernangómez. Con Italia sin convocar a Darius Thompson, Francia a Sako y Badio y Costello sin partidos de sus selecciones hasta febrero, tan sólo Omari Moore, Nate Reuvers y Jean Montero han sido convocados. Los 12 jugadores del Valencia Basket que no disputarán partidos internacionales tendrán cinco días de descanso, hasta el domingo 30 de noviembre, pero hay programados entrenamientos voluntarios en el Roig Arena el jueves 27 y el viernes 28. Quien sí que estará con España es Álvaro Cárdenas, jugador del Valencia Basket cedido en el Peristeri, que podría debutar en partido oficial con España en los dos duelos programados en Dinamarca, este jueves 27 a las 18:30 horas, y en Tenerife contra Georgia, el domingo 30 a las 19:45 horas.

Todos los focos están puestos en Omari Moore, puesto que si debuta con Macedonia del Norte conseguirá ser a todos los efectos jugador comunitario y desde el partido en Vitoria frente al Baskonia, del domingo 7 de diciembre, dejaría de ser extracomunitario. La lesión de Sestina, que también ha conseguido el pasaporte de este país, le allana algo el camino pero tendrá que jugarse el puesto con Jacob Wiley. «Tenemos dos jugadores naturalizados y decidiremos quién jugará. Ambos estarán con el equipo y en función de lo que veamos decidiremos», declaró el seleccionador Marjan Ilievski el lunes en el inicio de la concentración. Moore se incorporará este miércoles mientras que Wiley ya lleva dos días entrenando con sus compañeros. Macedonia del Norte quedó eliminada por Hungría, con Reuvers, del camino al Mundial con lo que sus partidos se centran ya en el horizonte de clasificación para el Eurobasket 2029, en una primera fase donde están encuadrados en el Grupo A. Macedonia del Norte debutará el jueves 27 recibiendo a Azerbayán desde las 19 horas y el domingo 30 visitarán a Irlanda en Dublín desde las 18 horas.

Hungría, con el pívot del Valencia Basket, sí que arrancará el Grupo G en la primera fase de la clasificación para el Mundial. Uno de los grupos más complicados puesto que se medirá a Francia, Bélgica y Finlandia. Los tres primeros de cada grupo pasarán a la segunda ronda, donde contarán todos los resultados. Los húngaros debutan en casa este viernes contra Finlandia a las 18 horas y el lunes 1 de diciembre visitarán en Mons a Bélgica desde las 20:30 horas.

El desplazamiento más largo lo tendrá que hacer Jean Montero, convocado por la República Dominicana junto a otros jugadores de la ACB como Joel Soriano, Duarte o Andrés Feliz. La selección dominicana, entrenada por Néstor 'Che' García, está encuadrada en el Grupo A junto a Estados Unidos, México y Nicaragua. Debutarán visitando a la selección mexicana este viernes 28, en el Gimnasio Marcelino González de Zacatetas y el segundo partido de esta ventana y el segundo partido se jugará el lunes 1 de diciembre recibiendo a México en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias de Santo Domingo. Será, en horario español, el martes 2 de madrugada con lo que el regreso de Montero a la disciplina del Valencia Basket no llegará hasta el miércoles 3 de diciembre, un día antes de comenzar un doble viaje para jugar contra el Panathinaikos en la Euroliga y el Baskonia en la Liga Endesa.