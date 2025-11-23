Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álvaro Cárdenas, durante el amistoso que jugó con España frente a Alemania en Madrid preparatorio para el Eurobasket. alberto nevado

El viaje por medio mundo de Álvaro Cárdenas para llegar a Valencia

El base granadino no pasó por ninguna selección de formación y ahora, cedido por los taronja en el Peristeri, puede debutar con España en partido oficial. Para la próxima temporada tiene claro su objetivo: «El estilo de juego del Valencia Basket me encanta y me encaja a la perfección»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:55

Comenta

Tengo 23 años y Grecia ya es el cuarto país en el que estoy viviendo. La reflexión la realiza Álvaro Cárdenas Torre, desde su casa ... de Atenas, atendiendo la llamada de este periódico. El base está cedido en el Peristeri por el Valencia Basket y este lunes será uno de los 14 integrantes de la primera convocatoria de Chus Mateo como seleccionador de España. Aunque ya disputó un amistoso frente a Alemania, en la preparación del último Eurobasket, los partidos contra Dinamarca y Georgia clasificatorios para el Mundial de Catar 2027 pueden suponer su debut como internacional en un duelo oficial. «Todo lo que me ha ocurrido han sido experiencias atípicas que me han ayudado a crecer muchísimo. Hace cuatro años me daba hasta cosilla llamar al peluquero cuando vivía en la República Checa», reconoce. Ahora, ese niño que creció en Las Gabias, una localidad de 23.000 habitantes del área metropolitana de Granada, está a punto de enfundarse en partido oficial la misma elástica que en su día lució su ídolo. Al que emulaba en la canasta de su casa: «Siempre quise ser el Chacho Rodríguez, me flipaba. También Calderón o Ricky Rubio, pero el juego de Sergio Rodríguez me encantaba, por esa creatividad y magia que tenía en la pista».

