El viaje por medio mundo de Álvaro Cárdenas para llegar a Valencia

Tengo 23 años y Grecia ya es el cuarto país en el que estoy viviendo. La reflexión la realiza Álvaro Cárdenas Torre, desde su casa ... de Atenas, atendiendo la llamada de este periódico. El base está cedido en el Peristeri por el Valencia Basket y este lunes será uno de los 14 integrantes de la primera convocatoria de Chus Mateo como seleccionador de España. Aunque ya disputó un amistoso frente a Alemania, en la preparación del último Eurobasket, los partidos contra Dinamarca y Georgia clasificatorios para el Mundial de Catar 2027 pueden suponer su debut como internacional en un duelo oficial. «Todo lo que me ha ocurrido han sido experiencias atípicas que me han ayudado a crecer muchísimo. Hace cuatro años me daba hasta cosilla llamar al peluquero cuando vivía en la República Checa», reconoce. Ahora, ese niño que creció en Las Gabias, una localidad de 23.000 habitantes del área metropolitana de Granada, está a punto de enfundarse en partido oficial la misma elástica que en su día lució su ídolo. Al que emulaba en la canasta de su casa: «Siempre quise ser el Chacho Rodríguez, me flipaba. También Calderón o Ricky Rubio, pero el juego de Sergio Rodríguez me encantaba, por esa creatividad y magia que tenía en la pista».

Ser hijo de David Cárdenas, el entrenador que dirigió al Oximesa Granada en la ACB en la temporada 98-99, fue más una presión que una ventaja cuando era un niño. «Cuando estaba en el cadete de La Zubía había gente que decía que jugaba porque estaba enchufado por ser mi padre el entrenador. En esa edad ya jugaba en Liga Nacional con el junior, con los mayores», evoca. «Ahora que lo analizo con el tiempo todo eso me sirvió de motivación. Si estaba jugando era porque me lo merecía», sentencia. Lo que sí que tiene claro es que haber tenido en casa un padre y una madre, Elisa Torre, docentes ha sido clave en su desarrollo: «Espero, cuando sea padre, poder parecerme a ellos. Me han ayudado mucho con la educación deportiva y personal que me han dado». Y en ese camino también tuvo que lidiar con espinas. «Tengo algún recuerdo de partidos cuando tenía 13 o 14 años donde no tuve la mejor actitud y al acabar mi padre y yo teníamos una discusión muy grande. Alguna vez no nos hablamos durante una semana», recuerda «porque en mi casa no se aceptaba que fuera egoísta en la pista o con el equipo. Lo de pensar en uno mismo en vez del equipo. Que mis padres sean docentes y entiendan el mundo del deporte ha sido una ayuda muy grande para mí».

Hasta los 13 años, Álvaro eligió el fútbol. Hasta que todo cambió por una reflexión que, lamentablemente, sigue vigente en el deporte base: «Aunque mi padre tenía un nombre, nunca me forzó a jugar al baloncesto. Empecé con el fútbol que me gustaba más, pero nos cansamos del ambiente. Ahí incluyo a mi familia porque ni nos gustaban las peleas que se creaban en algunos partidos ni a mis padres les gustaba escuchar ese ambiente de insultos en las gradas en partidos de formación». Ahí vuelve a señalar la figura de su padre. «Decidió dejar de entrenar después de haber tenido ofertas en la ACB. Seguro que le hubieran llegado más equipos después de su etapa de Granada pero decidió centrarse en la familia y en su labor como docente. Le estamos muy agradecidos de que tomase esa decisión», sentencia. En todo este contexto, aquel chaval de poco más de 165 centímetros estaba muy lejos de dedicarse de forma profesional al baloncesto: «Me desarrollé un poco más tarde que los demás. Eso me ayudó porque tuve que buscarme las migas como se dice en Granada, la vida, como pude sin ser físicamente superior a la gente de mi edad. En formación nunca estuve en una selección andaluza ni española. Ni siquiera estaba en el cantera del Fundación Granada. Me fui en edad infantil porque no jugaba. Cuando era cadete ya me olvidé del sueño de ser profesional. Ni se cruzaba por mi cabeza».

Ahí llegó la pandemia y una decisión familiar cambió su vida. En el verano de 2020, se marchó a Jindřichův Hradec. Al corazón de la República Checa. «Decidimos empezar a mirar la opción de Estados Unidos pero estábamos un poco perdidos. Algún jugador como Francis Alonso ya había estado desde España, pero no era tan común como hoy en día. Surgió la opción de la Get Better Academy, a partir de algunos contactos que tenía mi padre, que tenía vinculación de entrenadores universitarios en Estados Unidos. Lo que pasó es que cuando llegué la situación del covid se complicó allí y sólo jugué cuatro partidos. Me tiré toda la temporada sin jugar pero en San José vieron un vídeo de esos cuatro partidos y me dieron la oportunidad. Y ahí cambió todo».

Tras ir creciendo cuatro años en Estados Unidos, y despuntar en los Broncos de Boise State en su última temporada donde se quedó a las puertas de la March Madness, llegó la llamada taronja. Aunque hubo un trabajo previo, como reconoce Álvaro Cárdenas: «Si no recuerdo mal es mi agente el que presenta mi perfil al Valencia Basket y Luis Arbalejo se quedó bastante interesado. Luego vino la llamada del club de que sí que estaban abiertos. Cuando un club como el Valencia Basket llama a la puerta, no se puede decir que no. Creo que está muy claro, y que todo el mundo lo está viendo, que el proyecto del Valencia Basket es un proyecto muy serio y uno de los mejores proyectos de Europa. La inversión que están haciendo en el baloncesto en España, y por el jugador español, era necesaria. Teníamos claro, también hablando con la familia, que era una oportunidad muy buena para mí». Unos meses después, está a las puertas de convertirse en el tercer granadino en disputar un partido oficial con España después de Pablo Aguilar y Ramón Guardiola: «Es una pasada. Con Pablo tengo muy buena relación y lo considero un amigo». Ha recorrido medio mundo y la próxima parada será Valencia.

«El estilo de juego del Valencia Basket me encaja a la perfección»

«Jugar en el Valencia Basket es un objetivo que me marco para la próxima temporada». Álvaro Cárdenas, con contrato de taronja hasta 2027, es claro cuando se le pregunta por esta situación. No quiere convertirse en un segundo caso Bozic: «No hubiera firmado si no pensara que no puedo jugar con ellos. No sabemos qué va a pasar la temporada que viene, si habrá hueco en la plantilla, pero de lo que estoy seguro es que encontraremos la manera. También está la opción de ampliar si las dos partes estamos de acuerdo». Lo que tiene claro es que la competencia que hay en el actual Valencia Basket «es tremenda». Y demuestra que sigue la actualidad de su club: «Como dijo Pedro Martínez, refiriéndose a De Larrea, no es que le esté castigando ni que lo esté haciendo mal. A Sergio lo conozco, su mentalidad es increíble y es un jugador con un potencial brutal. En la plantilla de 15 jugadores que tiene ahora mismo el Valencia Basket es muy difícil jugar. La oportunidad le volverá a llegar, como demostró en la Supercopa cuando Badio y Montero estaban lesionados. Vamos a ver cómo va todo. De Larrea lo más probable es que en 2026 sea drafteado en la NBA. No sabemos qué puede pasar. Me centro en el Peristeri, en mejorar, y hacer un buen trabajo con España». Tiene claro que se ve de taronja: «El estilo de juego del Valencia Basket me encanta y me encaja a la perfección. Me encanta jugar un baloncesto rápido y Pedro Martínez quiere que sus jugadores sean agresivos, miren siempre a su lado e intenten generar cada vez que haya una ventaja. Ese es el baloncesto moderno y cada vez más gente jugará de esa manera. Creo que se añade que soy un buen defensor y que puedo estar a la altura de ese nivel defensivo que necesita el Valencia Basket y podría encajar ahí».

La parada técnica para su objetivo de jugar en el Roig Arena es su cesión en el Peristeri: «Estoy encantado por aquí. Atenas es una ciudad un poco caótica, pero bueno creo que he encontrado el sitio perfecto. Con esta cesión buscábamos tener la experiencia de jugar muchos minutos en una de las mejores ligas de Europa y también de jugar una competición europea como es la FIBA Europe Cup. Estamos jugando dos partidos a la semana y ahora que nos hemos clasificado ya seguirá así mínimo hasta febrero. Si a eso se le añade la confianza que el entrenador tiene en mí, que me deja cometer errores y hacer mi juego sin castigarme mucho, la verdad es que es la situación perfecta».