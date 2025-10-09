Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Kam Taylor y Darius Thompson durante el partido de Liga Endesa ante el Barcelona. EFE

Barcelona - Valencia Basket: a qué hora juegan y dónde ver por televisión el tercer partido de Euroliga

Los de Pedro Martínez son el único equipo español invicto de la competición

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:29

Comenta

El Valencia Basket ha empezado la temporada con un merecido sobresaliente. La plantilla dirigida por Pedro Martínez se ha proclamado Supercampeón de España por segunda vez en su historia, un gran éxito al que Pedro y su cuerpo técnico han sabido dar continuidad.

El equipo taronja es el único equipo español que no sabe lo que es la derrota en la máxima competición europea. Una sufrida victoria ante Asvel en Lyon, con un Darius Thompson sideral, y una exhibición ofensiva ante la Virtus de Bolonia (103-94) con un Sergio de Larrea en modo anotador compulsivo le sitúan como el líder de la fase regular de Euroliga.

Ahora, los taronjas viajan hasta Barcelona. Ambos equipos se vieron las caras este fin de semana en la Liga ACB en un partido que acabó con victoria valenciana (93-81) en el estreno del nuevo curso nacional.

Los de Joan Peñarroya juegan con el factor cancha a favor. En la última jornada de Euroliga consiguieron una victoria importantísima ante Panathinaikos en el OAKA mostrando un carácter competitivo del que careció en muchas fases del curso pasado.

Con los precedentes del partido liguero, el Valencia tendrá que sudar mucho para salir victorioso del Palau y conservar el invicto.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Barcelona recibe al Valencia Basket este viernes 10 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 3 de la Euroliga. El choque se disputará en el Palau Blaugrana a las 20:30 horas. El partido en directo por televisión se podrá ver a través de Movistar Plus. También puedes seguir el minuto a minuto en directo desde la web de LAS PROVINCIAS.

