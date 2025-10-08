El Valencia Basket asalta la pista del Olympiacos (74-97)

Valencia Basket arranca con buen pie la EuroLeague Women con una victoria en la pista de Olympiacos en la primera jornada. Tras un arranque de ... temporada que no había sido fácil, el equipo taronja empieza a ganar sensaciones con este triunfo en el que brillaron Hind Ben Abdelkader y Kayla Alexander. El combinado de Rubén Burgos pone el 1-0 en su grupo de la EuroLeague Women.

El equipo taronja saltó en El Pireo con Leticia Romero, Queralt Casas, Tanaya Atkinson, María Araujo y Kayla Alexander y arrancaba con problemas para anotar. Poco a poco se empezó a quitar la espina que llevaba arrastrando y las jugadoras encontraron de maravilla a Alexander bajo el aro. 12 puntos para la pívot canadiense en el primer cuarto. Rubén Burgos empezó a mover rápido el banquillo para mantener en alto la energía. El debe todavía estaba en la defensa, pues Olympiacos estaba anotando con cierta facilidad. Con un gran 9-0 entre Fam, Ben Abdelkader y Carrera, Valencia Basket ponía su primera ventaja en 9 puntos al final del primer cuarto.

Johnson estrenaba el segundo periodo para ellas, cortando el parcial visitante. Valencia Basket, que continuaba con ese ímpetu, ampliaba la distancia a 14 puntos con un 6-0. Olympiacos trataba de recortar distancias a través de Johnson y Woolfolk, pero las réplicas taronja eran constantes. Desde un buen trabajo en el rebote, corriendo y compartiendo el balón, Ben Abdelkader era la encargada de colocar el +17 desde el triple. Después de algunas canastas sencillas de Olympiacos, que les permitían reducir a 13, Rubén Burgos paraba el partido. Sin embargo, Valencia Basket no conseguía parar a las griegas, que bajaban a 8 la diferencia después de un parcial de 7-0, que Romero cortaba bajo el aro. Por desgracia, dos canastas consecutivas de Christinaki apretaban el marcador al descanso (43-49).

Tras el paso por los vestuarios, Araujo inauguraba el tercer cuarto desde el triple. Olympiacos seguía con acierto y golpeaba con un 7-0 que las colocaba a solo 2 puntos. La reacción llegaba rápido con un parcial de 10-2 entre Alexander, Casas y Atkinson para devolver una renta de 10 puntos que era oxígeno para el equipo. Christinaki estaba haciendo mucho daño, pero la entrada en pista de Iagupova y Ben Abdelkader dio más energía a Valencia Basket, que volvía a despegarse con dos triples de la belga. La ventaja al final del tercer cuarto era de 14 puntos.

Un robo y canasta de Carrera abrían la veda en el último periodo. Posteriormente, Valencia Basket no encontró el acierto en buenos tiros exteriores que le habrían permitido seguir ampliando el colchón. Christinaki trató de acercar a su equipo, pero, tras tiempo muerto, Iagupova anotaba un triple que estiraba el chicle. Pese a los intentos del equipo local, el combinado de Rubén Burgos estaba cerrando bien el aro y supo aprovecharlo para hacer un 7-0 que subía la máxima a 19 puntos. Había tiempo muerto local. Alexander ponía el +20 y con menos de 4 minutos por delante solo había que gestionar el colchón. Valencia Basket cumplió y se llevaba un importante triunfo en EuroLeague Women.

Ficha técnica

Olympiacos: Jakubcova (13), Lache (17), Christinaki (26), Kollatou (-), Johnson (10) –cinco inicial– Spyridopoulou(-), Karlafti (2), Diela (-), Raber (6) y Ntala (-).

Valencia Basket: Araujo (12), Casas (5), Romero (8), Atkinson (3), Alexander (23) –cinco inicial– Saravia (-), Awa (7), Carrera (7), Iagupova (10), Abdelkader (18) y Lekovic (4).

Parciales: 19-28, 24-21, 15-23, 16-25.

Árbitros: Obertova, Ivanovic y Marchis.

Incidencias: Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo.