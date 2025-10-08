Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una jugada del partido de ayer en El Pireo. Valencia Basket

El Valencia Basket asalta la pista del Olympiacos (74-97)

El conjunto de Rubén Burgos se estrena en la Euroliga femenina con una victoria aplastante

Manuel Campos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:43

Comenta

Valencia Basket arranca con buen pie la EuroLeague Women con una victoria en la pista de Olympiacos en la primera jornada. Tras un arranque de ... temporada que no había sido fácil, el equipo taronja empieza a ganar sensaciones con este triunfo en el que brillaron Hind Ben Abdelkader y Kayla Alexander. El combinado de Rubén Burgos pone el 1-0 en su grupo de la EuroLeague Women.

