Urgente Bonoloto de hoy miércoles: tres acertantes se reparten 180.000 euros
Sako lanza un tiro libre. Mariano Pozo

Las victorias sufridas también valen

Darius Thompson rescata al Valencia Basket y lo guía al triunfo en la Euroliga | El base anota 15 puntos en la segunda parte y lidera a un equipo que sabe igualar el físico del Asvel para imponerse en el estreno del torneo

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:43

La Euroliga va a ser tan larga, y tan complicada, que dentro de unos meses nadie se va a acordar si un partido fue más ... bonito o feo. El Valencia Basket no pudo imponer su estilo de juego en el arranque del torneo en territorio francés pero se llevó el triunfo, que eso es lo que busca cada equipo en cada partido. Durante todo el encuentro, a los taronja no se les vio cómodos en la pista. Primero, por el físico del rival que se impuso sobre el parquet. Segundo, por la falta de acierto y un punto de falta de gasolina tras la reciente Supercopa y el poco descanso. Ahí, es donde tienes que encontrar otros caminos. Darius Thompson fue la clave. Y vino para eso.

