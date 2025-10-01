Las victorias sufridas también valen

La Euroliga va a ser tan larga, y tan complicada, que dentro de unos meses nadie se va a acordar si un partido fue más ... bonito o feo. El Valencia Basket no pudo imponer su estilo de juego en el arranque del torneo en territorio francés pero se llevó el triunfo, que eso es lo que busca cada equipo en cada partido. Durante todo el encuentro, a los taronja no se les vio cómodos en la pista. Primero, por el físico del rival que se impuso sobre el parquet. Segundo, por la falta de acierto y un punto de falta de gasolina tras la reciente Supercopa y el poco descanso. Ahí, es donde tienes que encontrar otros caminos. Darius Thompson fue la clave. Y vino para eso.

En partidos a campo abierto, donde se imponga el estilo puro y duro que defienden los taronja, va a ser complicado ver brillar al ex del Baskonia y el Efes. Su perfil es otro. El que dejó Jovic pero añadiendo más capacidad anotadora. Tras un primer tiempo sin anotar se puso al equipo a la espalda con 15 puntos en la segunda parte, 10 en el tercer cuarto, para encontrar la llave del triunfo. Con Costello como mejor escudero, anotó la canasta que casi cerró el partido (75-79) antes de un final caótico, con dos taponazos de Pradilla y una pérdida de Harrison a falta de cinco segundos cuando el Valencia Basket ganaba de tres que finiquitó el triunfo visitante.

Aunque va a ser la tónica de toda la temporada, el tercer partido en cinco días del Valencia Basket comenzó en el 6-1 inicial que puso al equipo francés en el marcador. Es cierto que reaccionaron muy pronto los taronja, con un parcial de 0-10 cerrado por Reuvers, pero ese 6-11, que se convirtió poco después en un 16-13 con otro parcial devuelto por el Asvel de 10-2, no fue la tónica de una primera parte donde al equipo de Pedro Martínez le faltó chispa en todos los quintetos que probó el técnico catalán en pista. Alargando la rotación a los doce jugadores, puesto que Nogués entró en la recta final del segundo cuarto, y con un Sako negado al que le pudo pesar el regreso emocional a Lyon, el físico de los de Villeurbanne se impuso.

Es cierto que un último chispazo del Valencia Basket en la primera parte, con un triple NBA de Moore rompiendo los tobillos del rival para dar un paso atrás y clavarla más allá de la línea y otro de Sestina que se estrenó este curso, permitió que subiera la máxima renta de la primera parte para los visitantes (24-32) pero los valencianos no tuvieron la consistencia suficiente para defenderla, con 11 pérdidas que le lastraron al descanso. Otro parcial en contra, de 11-2, cerrado por Watson (35-34) dejó a los galos por delante en el arranque del tercer cuarto.

Tras un tercer cuarto que lo dejó todo en el aire (61-60), la clave del triunfo llegó con personalidad. Tras una técnica injusta a De Larrea por un 'flopping' que casi nadie vio (68-65) un parcial de 5-12, con un mate de Puerto para cerrar el 73-77, comenzó el despegue final. ¿Y Moore? Pues siguió en la senda de la Supercopa, con un estreno brutal de taronja. En Lyon se fue a los 12 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias.