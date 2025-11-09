Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Pecco' Bagnaia y Johann Zarco durante la carrera del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. Europa Press

Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Moto GP de Cheste 2025

La mayor competición de motociclismo regresa al circuit Ricardo Tormo tras un año de ausencia debido a los daños causados por la dana

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:46

Comenta

El mundial de Moto GP está cerca de cerrar una nueva temporada y esto significa que la competición de motociclismo más prestigiosa del mundo regresa a Cheste. Como ya es habitual, el Circuit Ricardo Tormo será el encargado de acoger la última prueba mundialista, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre.

Los fanáticos del motor a dos ruedas ya pueden adquirir las entradas para disfrutar del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que tiene previsto recibir a unas 95.000 personas únicamente el día de la carrera.

El trazado de Cheste regresa al calendario de Moto GP tras su ausencia en 2024 debido a los daños significativos que la dana causó tanto a la localidad como al circuito. La mayor parte de los aficionados aprovecharon la oportunidad y se quedaron con las entradas adquiridas el año pasado, válidas para el evento de este 2025.

¿Quién sustituirá a Marc Márquez en el Gran Premio de Valencia?

El Circuit Ricardo Tormo ofrece autobuses para llegar al Gran Premio de MotoGP por el retraso en la reconstrucción del cercanías

De esta forma, el número de localidades a la venta es notablemente menor, alrededor de 20.000 localidades. Los precios de las entradas se sitúan entre los 49,50 euros de la Tribuna Blanca y los 184,50 de la Tribuna de Boxes.

La organización colgó el cartel de 'No hay billetes' el pasado mes de octubre, aunque no es del todo cierto. Para aquellos que aún no se hayan decidido, la organización ofrece una experiencia exclusiva para quienes buscan vivir la emoción del motor desde un entorno privilegiado.

Cartel de 'No hay billetes'

Panorama Village

Con capacidad para 300 personas, el 'Panorama Village' es la experiencia más premium que ofrece el GP de la Comunitat Valenciana. El pase abarca los tres días en los que se llevará a cabo el evento, aunque también se pueden adquirir de forma individual.

- Abono de 3 días: desde 1.450 euros.

- Abono viernes: desde 240 euros.

- Abono sábado: desde 870 euros.

- Abono domingo: desde 1.160 euros.

