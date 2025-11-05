El Circuit Ricardo Tormo ofrece autobuses para llegar al Gran Premio de MotoGP por el retraso en la reconstrucción del cercanías

El Gran Premio de motociclismo de la Comunitat Valenciana está ya a la vuelta de la esquina, puesto que se disputará del 14 al 16 ... de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, algo más de un año después de la trágica dana que dejó graves daños en las instalaciones y que provocó que se tuviera que suspender la edición de 2024. Tras renovar los accesos, el Circuit volverá a abrir sus puertas para cerrar el calendario de MotoGP con la última carrera del campeonato del mundo.

No obstante, los estragos de la dana siguen pasando factura a la zona, y pese a que las instalaciones propias del Circuit están prácticamente listas, el número de plazas disponibles en los aparcamientos del Circuit se han visto mermados ligeramente pese a los trabajos de reconstrucción. Además, algunas zonas de alrededor siguen dañas y sin ser reparadas, como es el caso de la línea de cercanías de Renfe C3, que tiene una estación para brindar servicio al circuito.

La vía que conecta Valencia con Cheste continúa fuera de servicio y sin fecha prevista de reinicio. Ante estas circunstancias, el Circuit ha puesto en marcha un servicio de autobuses que se presenta como la alternativa más cómoda y segura para los miles de aficionados que se darán cita en el evento que cerrará la temporada del Mundial de MotoGP.

Por tanto, el Circuit contará con un nuevo servicio oficial de transporte por autobús gracias a la colaboración entre el Circuit y la empresa BusForFun, especializada en movilidad sostenible para grandes eventos, que operará rutas directas al Ricardo Tormo desde diferentes localidades de la provincia de Valencia y alrededores, con venta de billetes exclusivamente a través de su plataforma digital.

Salidas al Circuit Ricardo Tormo desde: Burjassot - Manises

Cullera - Alzira

Sant Vicent del Raspeig

Benimaclet

Patraix

Xirivella

Sagunto - La Pobla de Vallbona - Ribarroja

Catarroja - Paiporta - Torrent

El servicio se adaptará a la demanda, pudiendo movilizar hasta 400 autobuses a lo largo del fin de semana. Cada vehículo saldrá siempre que se alcance un mínimo de 50 plazas reservadas, garantizando así la eficiencia y sostenibilidad de la operación. Los autobuses dispondrán de un carril de acceso preferente y de una zona de estacionamiento reservada junto al Circuit, lo que permitirá a los aficionados descender a escasos minutos a pie de la entrada principal.

El acuerdo suscrito entre BusForFun y el Circuit subraya la apuesta de ambas entidades por una movilidad más sostenible, que contribuya a reducir el tráfico rodado, las emisiones y las retenciones en las inmediaciones del trazado. Al mismo tiempo, el viaje en autobús se plantea como una experiencia compartida: los seguidores podrán disfrutar del ambiente motero desde el trayecto, compartiendo la emoción previa al Gran Premio con otros aficionados.

Los aficionados interesados pueden reservar ya su plaza a través de la web oficial de BusForFun en el apartado dedicado al Gran Premio, con precios que rondan los veinte euros para los viajes de ida y vuelta. Si se utiliza el servicio de bus los dos días de competición (sábado y domingo), se recibirá automáticamente un descuento de 10 euros para la entrada del Gran Premio de MotoGP del año 2026 en Valencia. Una forma de premiar a quienes viven el fin de semana completo, según la organización.

Con el recinto limitado en aparcamientos y sin conexión ferroviaria, el servicio de autobuses oficiales se convierte en la opción más recomendable para asistir al Gran Premio tras el traslado en moto. Se espera que miles de aficionados opten por este medio de transporte para disfrutar del espectáculo de MotoGP sin preocupaciones logísticas y con la garantía de un acceso rápido, seguro y sostenible.