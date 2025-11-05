Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una imagen de archivo de los accesos al Circuit Ricardo Tormo tras la dana. REUTERS

El Circuit Ricardo Tormo ofrece autobuses para llegar al Gran Premio de MotoGP por el retraso en la reconstrucción del cercanías

La línea C3 que conecta Valencia con Cheste continúa fuera de servicio y sin fecha prevista de reinicio, por lo que se operarán rutas directas desde diferentes localidades

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:47

El Gran Premio de motociclismo de la Comunitat Valenciana está ya a la vuelta de la esquina, puesto que se disputará del 14 al 16 ... de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, algo más de un año después de la trágica dana que dejó graves daños en las instalaciones y que provocó que se tuviera que suspender la edición de 2024. Tras renovar los accesos, el Circuit volverá a abrir sus puertas para cerrar el calendario de MotoGP con la última carrera del campeonato del mundo.

