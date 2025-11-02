El Aspar Team Junior luchará por el top 3 en Valencia en JuniorGP y European Talent Cup

R. D Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El Aspar Team Junior peleará en Valencia por terminar en el top 3 en las dos categorías en las que participa, JuniorGP y European Talent Cup. Joel Esteban ha sido hoy tercero en la segunda carrera de JuniorGP disputada en Barcelona, lo que le permite llegar a la última cita de la temporada en cuarta posición, empatado a puntos con el quinto y a tan solo un punto del tercero.

Joel Esteban llegaba a la penúltima cita de la temporada de JuniorGP con la experiencia de dos grandes premios de Moto3 consecutivos en las últimas dos semanas y, aunque arrancaba desde la tercera fila de la salida, ha peleado en el grupo en las dos pruebas disputadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En la primera ha terminado octavo, pero en la segunda estaba bien situado para terminar segundo -el primero del grupo después de que el futuro piloto del Aspar Team en Moto3 Marco Morelli se haya escapado para lograr su segunda victoria del año-, pero la carrera se ha parado antes de tiempo por la caída de otro piloto y sólo ha podido ser tercero. Sus compañeros de equipo también han podido puntuar hoy: Giulio Pugliese ha logrado una decimoquinta posición y Sullivan Mounsey ha sido decimocuarto en una de las carreras. Con estos resultados, Esteban es cuarto, a dos puntos del tercero y quedando a tan solo a trece puntos del segundo.

Álvaro Lucas ha peleado hasta la meta por un triunfo que se le resiste desde la carrera de Jerez. El joven piloto del Aspar Team Junior arrancaba la carrera de la European Talent Cup en Barcelona desde la novena posición de la salida y, desde el principio, ha sido uno de los principales candidatos al triunfo en la única carrera que se disputaba hoy. Después de una intensa batalla con prácticamente una decena de pilotos, Lucas se ha quedado a tan solo 66 milésimas del triunfo, justo a las puertas del podio, en la cuarta posición. Con este resultado, Lucas es quinto de la general, a siete puntos del tercero, cuando solamente queda una cita para terminar la temporada. Su compañero de equipo Kerman Tínez no ha podido clasificarse para la carrera al terminar séptimo en la repesca.