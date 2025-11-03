Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
Holgado y Alonso pilotan mano a mano durante una carrera LP

El CFMOTO Aspar Team llega al GP de Portugal para cerrar una temporada exitosa

Los dos pilotos del equipo, Dani Holgado y David Alonso, son los únicos que pueden hacerse con el premio a mejor debutante del año

R.D.

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:39

Los pilotos del CFMOTO Inde Aspar Team aterrizan en Portugal para dar comienzo al último doblete de la temporada 2025. El Autódromo Internacional de Algarve ... pondrá a prueba a pilotos y equipos con su característico trazado repleto de desniveles. Dani Holgado y David Alonso llegan preparados para otro fin de semana decisivo, con el objetivo de confirmar una temporada sobresaliente antes del cierre del campeonato en Valencia.

